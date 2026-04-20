Gears of War bi uskoro trebao dobiti vlastiti film

Nakon dugo vremena bez ikakvih novosti, redatelj David Leitch podijelio je svoj optimizam vezan uz filmsku adaptaciju igre Gears of War iza koje bi, prema najnovijim vijestima, trebao stajati Netflix. Budući da se radi o dugo očekivanoj ekranizaciji, Netflixovo podržavanje projekta nije nimalo iznenađujuće, posebno jer dolazi od redatelja akcijskih filmova Brzina metka (Bullet Train) i Kaskader (The Fall Guy).

Leitch je za Collider istaknuo da scenarij i dalje nije dovršen, ali da se definitivno razvija u pravom smjeru, pa se trenutno čini da će se nakon četiri godine šutnje projekt zaista i ostvariti. Budući da se radi o popularnoj franšizi te o iznimno filmičnom materijalu, Gears of War se može nazvati projektom iz snova, ne samo za Leitcha, nego i za milijune obožavatelja diljem svijeta. S obzirom na snažnu bazu obožavatelja Delta Squada, film svoju publiku već ima.

Trenutno ne postoje niti naznake datuma izlaska, a nije najavljena niti glumačka podjela. Poznato je, doduše, da Dave Bautista, zvijezda filma Čuvari galaksije (Guardians of the Galaxy), već neko vrijeme otvoreno govori o želji da u filmu utjelovi lik Marcusa Fenixa. Prema posljednjim se informacijama velik dio filma u međuvremenu razvijao "iza kulisa", a razvojni studio The Coalition iznimno je motiviran budući da isti tim trenutno intenzivno radi na igri Gears of War: E-Day.

Ova ekranizacija iza sebe ima nekoliko neuspješnih pokušaja realizacije, od Microsofta do Universal Picturesa, pa kada je Netflix 2022. godine objavio da s The Coalitionom surađuju ne samo na filmu, nego i na animiranoj seriji za odrasle te su vijesti i dalje primljene uz određenu dozu sumnje. Ipak, s novom igrom u najavi i novim informacijama, film Gears of War djeluje više obećavajuće nego ikad prije.