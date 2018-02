GOG i Fanatical slave Kinesku novu godinu rasprodajom

Servisi Fanatical i GOG.com su odlučili da je prošlo dovoljno vremena od posljednjih velikih rasprodaja i kako bi bilo sasvim u redu da potrošimo još malo novaca. Osim blagdanskih, ljetnih, zimskih, one za Noć vještica, možda i pokoja za Uskrs, sada slavimo Kinesku novu godinu.

Na servisu koji prodaje igre bez DRM zaštite na popustu se našlo više od 500 igara, a naredna dva dana dijele i jednu besplatno. Radi se o The King of Figthers 2002 - borilačkoj igri koja je izašla prije 16 godina. Osim tipične ponude gdje se igre nalaze na popustu dok god rasprodaja traje, GOG je odlučio ubaciti i Flash ponude koje traju po nekoliko sati, pa ako želite zgrabiti neku igru po najboljoj cijeni svako malo bacite oko na njihove stranice.

Od igara koje možemo izdvojiti ima hrpa dobrih RPG-ova na popustu - Tyranny, Pillars of Eternity, Torment: Tides of Numenera, Divinity Original Sin Enhanced Edition, The Witcher 3 GOTY, Wasteland 2 Director's Cut i Battle Chasers Nightwar. Druge koje se ističu jesu odlični (i blago sadistički) Cuphead, ludilo iz perspektive lude osobe u Hellblade: Senua's Sacrifice, opušteni farmerski život kroz Stardew Valley i predivan platformer Owlboy.

Rasprodaja na GOG-u traje do sljedećeg utorka, 20. veljače, a cijelu ponudu možete proučiti ovdje.

Fanatical također slavi godinu psa

Drugi servis koji je odlučio nuditi igre po nižim cijenama je Fanatical koji je donedavno bio poznat kao Bundle Stars. Oni su igračima odlučili ponuditi više od 900 igara po nižim cijenama, a izdvojili su neke veoma solidne igre.

Grand Theft Auto V je snižen za više od 50 posto, a i ostatak serijala je dostupan po prilično niskim cijenama. Dvije odlične novije Bethesdine igre, Dishonored 2 i Prey, se također prodaju po upola manjoj cijeni, dok su Ubisoftove Assassin's Creed Origins i South Park: The Fractured But Whole dobile sličan tretman.

Uz spomenute igre se na popustu nalaze Disneyjeva kolekcija, kao i igre koje su izdali Bandai Namco i 2K. Lunar New Year Sale će na ovom servisu trajati do kraja tjedna, a za većinu igara možete iskoristiti dodatni popust od 8 posto uz korištenje koda Lunar8.

Što točno Fanatical sve nudi možete sami proučiti na njihovim stranicama, a kao i kod GOG-a imajte na umu da će se ponuda stalno mijenjati.