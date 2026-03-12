Google Play Games sada omogućuje isprobavanje pune verzije igara prije kupnje

Ako se nakon besplatnog probnog razdoblja odluče na kupnju, igrači mogu nastaviti igrati tamo gdje su stali jer se njihov napredak automatski prenosi

Google Play Games dobiva Game Trials, značajku koja omogućuje korisnicima da besplatno isprobaju punu verziju plaćene igre prije kupnje.

Kako su objasnili iz Googlea, korisnici će moći igrati kompletnu verziju igre tijekom probnog razdoblja, a ako se odluče na kupnju, moći će jednostavno nastaviti tamo gdje su stali jer se sav napredak automatski prenosi. Značajka će prvo biti dostupna samo za odabrane plaćene mobilne igre, dok se kasnije planira proširenje i na Google Play Games za PC.

Osim toga, za neke plaćene igre uvodi se model „Buy once, play anywhere“ (kupi jednom, igraj bilo gdje), što znači da se kupnjom igre dobiva pristup i mobilnoj i PC verziji. Ova se opcija već počela uvoditi za igre iz serijala Reigns, kao i za OTTTD i Dungeon Crawler.

Google također uvodi i Community Posts, novi prostor unutar Google Playa u kojem će igrači moći razmjenjivati savjete i trikove za prelaženje levela. Funkcija će u početku biti dostupna na engleskom jeziku za desetke popularnih igara, dok se kasnije planira proširenje na druge jezike i dodatne naslove.

Novost je i Sidekick, overlay unutar igre koji igračima prikazuje relevantne informacije i nudi AI generirane savjete za igranje, bez potrebe za napuštanjem same igre. Google je ujedno najavio i proširenje kataloga plaćenih igara na Google Playu. U narednim mjesecima očekuje se dolazak nekoliko indie naslova, među kojima su Moonlight Peaks, Sledding Game i Low-Budget Repairs.

Sve navedene igre bit će dostupne i na mobilnim uređajima i na PC-u, uz sinkronizaciju napretka između platformi. Više o tome pročitajte u Googleovom priopćenju.