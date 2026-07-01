GTA 6 ruši rekorde prodaje usprkos kontroverzi s fizičkim izdanjem

Iako fizička izdanja Grand Theft Auta 6 dolaze samo s kodom za preuzimanje umjesto diska, igra je već sada najprodavaniji naslov na PlayStation Storeu i kod brojnih drugih trgovaca

Bug.hr srijeda, 1. srpnja 2026. u 10:03

Iako je odluka Rockstar Gamesa da fizička izdanja igre GTA 6 isporučuje bez diska samo s kodom za preuzimanje, izazvala burne reakcije dijela zajednice, prodajni rezultati govore sami za sebe. Najiščekivanija igra svih vremena već sada dominira ljestvicama najprodavanijih naslova, kako u digitalnom tako i u fizičkom obliku, pokazujući da je želja igrača da se dokopaju svog primjerka jača od bilo kakvog negodovanja.

Digitalna verzija igre za PlayStation 5 trenutno čvrsto drži prvo mjesto na ljestvicama najprodavanijih igara u brojnim regionalnim inačicama PlayStation Storea, uključujući ključna tržišta poput Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Japana. Zanimljivo je da, sudeći prema dostupnim podacima, igrači ne štede. Između standardnog i skupljeg Ultimate izdanja, čini se da je upravo Ultimate verzija, s cijenom od 99,99 eura na našem tržištu, češći odabir kupaca. Iako je teže pratiti precizne podatke za Xbox konzole, nema sumnje da je situacija i ondje vrlo slična.

Prazna kutija koja se prodaje kao alva

Ono što posebno iznenađuje jest da i fizičko izdanje igre Grand Theft Auto 6 trenutno je najprodavaniji artikl kod više velikih trgovaca. Kako prenosi Tech Radar, igra se nalazi na samom vrhu kategorije "PC & Video Games" na američkim i britanskim verzijama Amazona, kao i u ponudi GameStopa. Sve se to događa usprkos činjenici da kupci u kutiji neće pronaći disk, već samo kod za preuzimanje igre s interneta, što je vijest koja je prošlog tjedna izazvala pravu buru među obožavateljima. Mnogi kolekcionari i zagovornici očuvanja fizičkih medija izrazili su svoje razočaranje, smatrajući da se time gubi stvarna vrijednost vlasništva nad igrom.

Ipak, čini se da za veliku većinu igrača to ne predstavlja prepreku. Spremnost da se potroši novac na najiščekivaniju igru desetljeća nadilazi rasprave o načinu distribucije. Iz Rockstar Gamesa još uvijek nisu službeno komentirali zašto su se odlučili na ovaj potez, no u industriji se nagađa o nekoliko mogućih razloga. Jedan od najizglednijih jest pokušaj da se što je više moguće smanji rizik od curenja informacija ili prijevremenog izlaska igre na tržište, što se u prošlosti često događalo upravo zbog distribucije fizičkih kopija prije službenog datuma. Drugi mogući razlozi uključuju smanjenje troškova proizvodnje i distribucije, ali i ostavljanje prostora za razvoj i "poliranje" igre do samog zadnjeg trenutka.

Grand Theft Auto 6 službeno izlazi 19. studenog za PlayStation 5 te Xbox Series X i Series S. Igrači koji prednaruče svoj primjerak moći će započeti s pred-preuzimanjem igre već od 12. studenog, kako bi na dan izlaska bili spremni za uranjanje u svijet Leonide.

 

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