Guerrilla Games najavio Horizon Hunters Gathering, kooperativni spin-off Horizona

Jučer su Sony i Guerrilla Games napokon potvrdili razvoj igre Horizon Hunters Gathering, koja će od prvog dana biti dostupna na PlayStationu 5 i PC-ju

Horizon je franšiza velikog potencijala koja je dosad dobila dva glavna poglavlja, Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West, kao i dva spin-offa: VR naslov Horizon Call of the Mountain te LEGO Horizon Adventures.

Igrači su od prvog susreta s Aloy i njezinim svijetom zahtijevali mogućnost kooperativnog igranja, o čemu se dugi niz godina šuškalo, a jučer su Sony i Guerrilla Games napokon objavili promotivni video kojim su ujedno službeno najavili Horizon Hunters Gathering.

Prema dostupnim informacijama, možemo potvrditi kako je uistinu riječ o kooperativnoj igri u kojoj će se tročlani timovi suprotstaviti smrtonosnim mašinama. Iako se u videu pojavljuje Aloy, zvijezda glavnih poglavlja, neće biti dostupna kao jedna od lovaca, no autori obećavaju pregršt drugih likova, od kojih će svaki imati unikatne sposobnosti.

Kako bi savladali izazove koji se smjenjuju tijekom kampanje, suradnja među igračima i iskorištavanje tih specijalnosti za opće dobro bit će imperativ.

Iako sve to zvuči prilično zanimljivo, fanovi Horizona nisu pretjerano oduševljeni, što je vidljivo prema komentarima na YouTubeu. U njima se Horizon Hunters Gathering proglašava previše sličnim propalom Concordu i sličnim naslovima, a ni usporedbe s Fortniteom prije nego što je krenuo u battle royale vode nisu u potpunosti pogrešne.

Kako god bilo, Horizon Hunters Gathering će od prvog dana biti dostupan za PlayStation i PC, a oni koji među prvima žele iskusiti kakav je uistinu, mogu se prijaviti u PlayStation Beta Program i nadati se da će krajem ovog mjeseca biti odabrani za testiranje spomenutog projekta.