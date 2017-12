H1Z1 od sutra moguće tjedan dana besplatno igrati

Battle Royale igra H1Z1 imala je zanimljiv razvoj. Igra u kojoj se 150 igrača bori za opstanak i u kojoj pobjeđuje onaj koji ostane zadnji živ najprije je izašla kao Early Access naslov na Steamu sredinom siječnja 2015. godine. Unatoč raznim tehničkim problemima, do ožujka te godine se H1Z1 prodao u više od milijun primjeraka.

Iz nekog razloga je zatim razvojni tim Daybreak Game Company u veljači prošle godine odlučio razdijeliti igru na dva zasebna projekta - King of The Hill i Just Survive. H1Z1: King of the Hill je ostao ono što je originalna igra bila, dok je H1Z1: Just Survive bio više usmjeren na suradnju s drugim igračima, trgovanje i preživljavanje u post-apokaliptičnom svijetu prepunom hodajućih mrtvaca.

Ove godine je došlo do još jedne podjele i to prije manje od dva mjeseca kada je Just Survive izbacio H1Z1 iz imena, a King of the Hill se jednostavno vratio na ime H1Z1. Sada kada smo malo pojasnili što se događa s razvojem igara, možemo vas obavijestiti da od sutra i zatim narednih tjedan dana možete besplatno igrati H1Z1.

Objava je stigla putem službenih stranica igre gdje je razvojni tim usput odgovorio i na par pitanja koja će potencijalni igrači možda imati. Za igranje morate imati korisnički račun na Valveovom servisu i zaputiti se na stranice gdje je možete preuzeti. Za vrijeme trajanja ovog besplatnog tjedna imate pristup cijeloj igri, možete igrati s prijateljima neovisno o tome da li im je ovo prvi put da je isprobavaju ili je već imaju neko vrijeme i sve što napravite u tih tjedan dana ostat će vam zapamćeno ako nakon probnog roka kupite punu verziju.

Akcija započinje sutra u 19 sati po lokalnome vremenu i održava se do 21. prosinca u isto vrijeme, pa ako ste zainteresirani preuzimanje možete započeti sutra na Steamu. H1Z1 bi se u tom periodu trebao prodavati po 75 posto nižoj cijeni, što znači da ako vam se dopadne, igru možete zgrabiti za 4,99 eura.

Otkad je H1Z1 opet promijenio ime tim se usmjerio na popravljanje korisničkog sučelja i izbornika, balansiranje oružja te dodavanje nekih stvari koje je igraća zajednica zatražila. U posljednjih mjesec dana je igru na Steamu ocijenilo nešto više od 10 tisuća igrača, a 70 posto tih ocjena bilo je pozitivno. Ako vas zanima nešto više o igri, posjetite službene stranice