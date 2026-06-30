Hideki Kamiya nije ljubitelj horora i, kada bi dobio priliku, napravio bi drugačiji Resident Evil

Svjetski poznati serijal Resident Evil pokrenut je krajem prošlog stoljeća, a prvo izdanje svjetsku je slavu steklo zahvaljujući odličnim dizajnerskim rješenjima zbog kojih ga je bilo jednako zabavno igrati kao i gledati kako to radi netko drugi. Jedan od dizajnera zaslužnih za to bio je i Hideki Kamiya, čiji je rad prepoznao Capcom te mu povjerio redateljsku ulogu na nastavku, a kasnije i razvoj serijala Devil May Cry, čiji je ujedno i začetnik. Prema posljednjim informacijama, Kamiya sa svojim timom Clovers trenutačno radi na nastavku Capcomova Okamija, no daleko od toga da ne razmišlja o Resident Evilu.

Doduše, sudeći prema njegovoj objavi na X-u, razmišlja o njemu na potpuno drukčiji način od onoga na koji smo navikli. Kako je napisao, kada bi on radio na novom nastavku, pretvorio bi ga u igru u kojoj bi „umirovljeni Leon odlazio na pecanje, brao divlje plodove, pekao kruh, šetao psa, pozivao prijatelje na roštilj“ i, primjerice, prodavao limunadu na lokalnim festivalima.

We’re all playing Resident Evil Requiem!

Kamiya—who hates horror games—is doing his usual grumbling 🤭🍀 pic.twitter.com/ocbW8tsnDR — CLOVERS Inc. (@CLOVERS_en) March 10, 2026

Teško je povjerovati da osoba koja je ostavila tako velik trag u ovom serijalu na njega gleda toliko miroljubivo, no s druge strane, Kamiya je u više navrata priznao da nije ljubitelj horora. Posljednji put to je potvrđeno nakon izlaska Resident Evil Requiema, kada je, prema objavi na X-u, njegova ekipa uživala igrajući igru, dok je on gunđao sa strane promatrajući ih.