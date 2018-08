Hitman 2 će imati sve lokacije koje su bile prisutne u originalu

IO Interactive je s najnovijim Hitman naslovom odlučio isprobati epizodičan model kroz kojeg su u roku od godine dana izdali šest epizoda. Svaka od njih je Agenta 47 vodila na novu lokaciju, pa su tako igrači mogli istražiti Pariz, Sapienzu, Marrakesh, Bangkok, Colorado i Hokkaido.

Nakon što su se razišli sa Square Enixom i uspjeli zadržati prava na svoj IP, odlučili su pronaći novog izdavača, a tu je ulogu preuzeo Warner Bros. Početkom lipnja zajedno su službeno najavili Hitman 2, uz neke osnovne detalje. Za početak, igra neće biti epizodična već su u planu dvije ekspanzije, tim je pripremio nove mehanike i nove lokacije, te su po prvi puta u povijesti serijala izdali kooperativni mod zvan Sniper Assassin.

Sada stižu nove vijesti o planiranom sadržaju za igru kojeg su zajedno najavili izdavač i razvojni tim. Pripremaju nešto što su nazvali Hitman Legacy Pack - radi se o DLC-u koji će u Hitman 2 ubaciti sve spomenute lokacije iz originala koje će biti prilagođene novim sustavima te će uz to biti i grafički uljepšane.

Svi igrači koji su odigrali prvu sezonu dobit će pristup ovom sadržaju besplatno čim Hitman 2 postane dostupan, dok će drugi igrači moći taj DLC kupiti. Ovo je samo prvi korak u planu kojeg su nazvali World of Assassination. IO Interactive će stalno proširivati svijet Hitmana 2 dodavanjem novih elemenata, modova i lokacija čime žele igračima pružiti što više izazova i "definirati prošlost, sadašnjost i budućnost Hitmana".

Hitman 2 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a zakazani datum izlaska je 13. studeni. Predbilježbe su otvorene već dva i pol mjeseca, pa ako ste zainteresirani, detalje o dostupnim verzijama i o tome kako to možete napraviti pronaći ćete ovdje. Ispod teksta se nalazi trailer koji prikazuje što će World of Assassination donijeti, a sve drugo što je IO Interactive do sada objavio o svojoj najnovijoj igri nalazi se na službenim stranicama.