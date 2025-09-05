Hollow Knight: Silksong u samo nekoliko sati zaigralo je preko pola milijuna igrača

Znalo se da će Hollow Knight: Silksong biti popularan, no nitko nije očekivao da će pomama biti tolika da su neki dijelovi Steama bili nedostupni nakon puštanja u prodaju

Damir Radešić petak, 5. rujna 2025. u 11:38

Bez obzira na novi Call of Duty, Silent Hill f i ostala zvučna imena koja su prodefilirala ovogodišnjim sajmom Gamescom i privlačila pažnju, bilo je zanimljivo vidjeti reakcije posjetitelja i komentare na društvenim mrežama nakon najave indie projekta Hollow Knight: Silksong, koji je na spomenutoj manifestaciji potpuno nenadano predstavljen.

Već je tada bilo jasno da će igra biti veliki hit, što se uistinu i dogodilo s obzirom na to da je jučer, u prvih sat vremena nakon izlaska ovog „metroidvanijskog“ naslova, Steam bio napola funkcionalan i javljao greške kako je „nešto pošlo po zlu“.

Uvidom u statistike koje vjerno bilježi portal SteamDB, pravo je čudo da u potpunosti nije pao jer je Hollow Knight: Silksong u samo dva sata zaigralo 535.213 igrača istovremeno, što je 18. najbolji rezultat u povijesti Steama. Valveov je servis vrlo brzo doveden u red, dok je sama igra do sada pokupila 96 posto pozitivnih mišljenja igrača od preko 13 tisuća onih koji su imali što za reći.

Kao nastavak Hollow Knighta iz 2017. godine, Silksong koristi provjerene mehanike kretanja i borbe dodatno proširene i nadograđene sustavom zadataka koji potiču istraživanje i otkrivanje novih detalja i izazova. Zanimljivost je da je Silksong izvorno bio zamišljen kao ekspanzija, no australski neovisni razvojni studio Team Cherry je zbog količine materijala zaključio da ipak zaslužuje zasebno izdanje te je 2019. objavio da će biti predstavljen kao puni samostalni nastavak.



