Hunter: The Reckoning – Deathwish nas iduće godine vodi u lov na čudovišta

Iako je prije par tjedana procurila informacija da je Hunter: The Reckoning u izradi, jučer je i službeno potvrđen ovaj akcijski RPG/FPS u kojem ćemo biti lovac na mračnim ulicama New Yorka

Ljubitelji čudovišta iz franšize World of Darkness iduće bi godine trebali zaigrati Hunter: The Reckoning – Deathwish, akcijski RPG s elementima FPS-a i avanture. Spomenuti nas vodi u New York, u kojem ćemo kao lovac progonjen duhovima iz prošlosti biti u potrazi za vampirima, vukodlacima i raznim drugim stvorenjima protiv kojih u otvorenoj borbi ne bismo imali šanse.

Zbog toga je dobra priprema najvažnija pa ćemo špijunirati, hakirati, prijetiti i krasti kako bismo se dokopali što više informacija koje možemo iskoristiti prije direktnog sukoba s plijenom.

Kao startna pozicija poslužit će nam napušteni kafić u samom centru grada, u kojem ćemo planirati naše akcije, organizirati opremu i resurse, a napredak donosi mogućnost raznih nadogradnji koje će nam dugoročno olakšati preživljavanje do novog dana.

Kako kažu autori, svaka odluka itekako je važna i mijenja tijek radnje, a u ovoj avanturi pridružit ćemo se skupini Cell, ljudima koji su, progonjeni vlastitim demonima, odlučili udružiti snage i njihova će nam pomoć biti itekako potrebna, no ne možemo svima bezuvjetno vjerovati.

Prema opisu, paranoja je naš najveći saveznik te na sve treba gledati sa sumnjom jer možda je upravo brbljavi konobar vukodlak, dok se svećenik u trenu može pretvoriti u vampira. S druge strane, nedostatak dokaza i lažne optužbe mogle bi nam na vrat navući policiju, pa čak i daleko moćnu organizaciju koju ne koče zakoni.

Sve u svemu, zvuči zanimljivo, a Hunter: The Reckoning – Deathwish već sada možete uvrstiti na liste želja na Steamu.