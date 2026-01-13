Hytale, kojeg neki nazivaju nasljednikom Minecrafta, danas ulazi u early access

Developeri Hytalea su samo dan prije izlaska objavili kako su putem prednarudžbi osigurali dovoljne financijske rezerve za dvije godine daljnjeg razvoja te da očekuju veliku navalu igrača

S preko 62 milijuna pregleda promotivnog videa kojim je prije sedam godina Hytale službeno najavljen, o njemu možemo govoriti kao o potencijalnom hitu, no taj status tek treba dokazati. Riječ je o RPG-u koji na prvi pogled asocira na Minecraft, kako grafički, tako i igrivošću, no autori su stavili veći naglasak na elemente RPG-a i istraživanje, što bi moglo privući mase igrača, poglavito one koji vole kooperativni napredak i avanture u društvu prijatelja.

Ipak, valja spomenuti kako razvoj nije tekao kao po loju. Projekt je uz financiranje Riot Gamesa započet 2015. godine, da bi pet godina kasnije Riot kupio čitav tim developera. Što je točno pošlo po zlu vjerojatno nikada nećemo u potpunosti saznati, no činjenica je da je Riot prošle godine zaustavio sav razvoj i proglasio Hytale mrtvim. S time se originalni tvorci nisu složili te su otkupili prava od Riota, poboljšavali igru godinu dana i danas bi je trebali predstaviti u early access inačici.

Kako je jučer objavljeno, autori očekuju veliku navalu igrača, navodno njih preko milijun, te onima koji planiraju igrati Hytale savjetuju da ne čekaju posljednji trenutak, već odmah skinu launcher sa službenih stranica (nažalost, igra se ne nalazi u ponudi Steama) i pričekaju početak programa ranog pristupa.

Spomenuta brojka nije nerealna jer, kako kaže ekipa Hypixel Studiosa, putem predbilježbi su osigurali dovoljno novca za daljnje dvije godine razvoja tijekom kojih će dorađivati određene elemente i puniti Hytale novim sadržajima. U svakom slučaju, provjerit ćemo je li prašina koja se podigla oko ovog „kockastog“ RPG-a opravdana.