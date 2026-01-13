Hytale, kojeg neki nazivaju nasljednikom Minecrafta, danas ulazi u early access

Developeri Hytalea su samo dan prije izlaska objavili kako su putem prednarudžbi osigurali dovoljne financijske rezerve za dvije godine daljnjeg razvoja te da očekuju veliku navalu igrača

Damir Radešić utorak, 13. siječnja 2026. u 18:41

S preko 62 milijuna pregleda promotivnog videa kojim je prije sedam godina Hytale službeno najavljen, o njemu možemo govoriti kao o potencijalnom hitu, no taj status tek treba dokazati. Riječ je o RPG-u koji na prvi pogled asocira na Minecraft, kako grafički, tako i igrivošću, no autori su stavili veći naglasak na elemente RPG-a i istraživanje, što bi moglo privući mase igrača, poglavito one koji vole kooperativni napredak i avanture u društvu prijatelja.

Ipak, valja spomenuti kako razvoj nije tekao kao po loju. Projekt je uz financiranje Riot Gamesa započet 2015. godine, da bi pet godina kasnije Riot kupio čitav tim developera. Što je točno pošlo po zlu vjerojatno nikada nećemo u potpunosti saznati, no činjenica je da je Riot prošle godine zaustavio sav razvoj i proglasio Hytale mrtvim. S time se originalni tvorci nisu složili te su otkupili prava od Riota, poboljšavali igru godinu dana i danas bi je trebali predstaviti u early access inačici.

Kako je jučer objavljeno, autori očekuju veliku navalu igrača, navodno njih preko milijun, te onima koji planiraju igrati Hytale savjetuju da ne čekaju posljednji trenutak, već odmah skinu launcher sa službenih stranica (nažalost, igra se ne nalazi u ponudi Steama) i pričekaju početak programa ranog pristupa.

Spomenuta brojka nije nerealna jer, kako kaže ekipa Hypixel Studiosa, putem predbilježbi su osigurali dovoljno novca za daljnje dvije godine razvoja tijekom kojih će dorađivati određene elemente i puniti Hytale novim sadržajima. U svakom slučaju, provjerit ćemo je li prašina koja se podigla oko ovog „kockastog“ RPG-a opravdana.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi