Iako službeno izlazi tek sutra, Forza Horizon 6 već srušila rekord serijala po broju igrača

Statistike SteamDB-a govore kako je novi Forza Horizon više nego dvostruko srušio rekord prethodnika po broju istovremenih igrača, uz očekivani daljnji rast tih brojki

Serijal Forza Horizon je u originalu nastao kao zasebni podserijal nekad popularnog Forza Motorsporta. Svakim nastavkom popularnost mu je rasla, mahom zbog činjenice da se više fokusirao na otvoreni svijet i raznolikije tipove natjecanja nego na klasične utrke, tim više što je zamišljen u prvom redu kao arkadna trkaća igra, a manje simulacija.

Kako god bilo, vremenom je Microsoft odlučio ugasiti Motorsport i nastaviti isključivo s Horizonom, što se, gledamo li statistike, pokazalo kao pun pogodak.

Naime, prema podacima SteamDB-a, novi nastavak, Forza Horizon 6, jučer je registrirao 181.775 igrača istovremeno, što je najveća takva brojka u povijesti ovog serijala. Prethodnik je u čitavoj povijesti zabilježio tek 81.096 igrača u isto vrijeme, što dovoljno govori o pomami za „šesticom“.

Kako znamo, SteamDB prati isključivo statistike na Steamu, tako da ove brojke vrijede samo za spomenuti servis, dok su podaci o igračima na Xboxu nepoznati i takvima će vjerojatno i dalje ostati s obzirom na to da Microsoft nije poznat po otkrivanju prodajnih rezultata.

Najzanimljivija činjenica čitave priče glasi da Forza Horizon 6 još uvijek nije službeno u prodaji. Naime, datum izlaska zakazan je tek za sutra, 19. svibnja, dok mu pristup od četvrtka imaju samo oni koji su nabavili Forza Horizon 6 Premium Edition, koji se na Steamu prodaje po paprenoj cijeni od 120 eura, što ove brojke čini još značajnijima.

Tek od sutra možemo govoriti o realnijim statistikama vezanim uz Steam, a valja napomenuti i da će igra biti dostupna i pretplatnicima na servise Game Pass Ultimate i PC Game Pass, koji će ga moći zaigrati besplatno. Naše dojmove o Forza Horizonu 6 možete pročitati ovdje.