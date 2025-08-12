Iako su u BioWareu predlagali remastere trilogije Dragon Age, EA nije bio zainteresiran

BioWare je u nekoliko navrata pokušao progurati ideju o remasteriranim izdanjima prva tri Dragon Agea kod Electronic Artsa, no izdavač nije želio uložiti dodatna sredstva u takav pothvat

Premda igrači već godinama vape za remasteriranim izdanjima serijala Dragon Age, posebice odličnog prvog dijela kojeg smo osobno odigrali nekoliko puta, izgledno je da se to u skorije vrijeme neće dogoditi. Doduše, ekipa BioWarea je u nekoliko navrata pristupila glavešinama iz Electronic Artsa s takvom idejom, no, kako u nedavnom intervjuu navodi Mark Darrah, bivši producent i direktor razvoja prva dva Dragon Agea, izdavač je čak i javno priznao da nisu baš naklonjeni remasterima, a postavilo se i pitanje dodatnih financija.

Naime, s obzirom na to da su prva dva poglavlja spomenutog serijala rađena na njihovu internom grafičkom sustavu Eclipse, odnosno drugi dio na nadograđenoj verziji zvanoj Lycium Engine, u BioWareu je ostalo svega nekoliko ljudi koji imaju osnovna znanja o njemu. S trećim dijelom, kojeg pogoni Frostbite 3, vjerojatno ne bi bilo problema, no prva dva su predstavljala kamen spoticanja i jedna od ideja bila je platiti vanjskim developerima da to naprave.

U Electronic Artsu su im, međutim, hladno odbrusili da to naprave s novcem kojeg su već dobili, no, kako kaže Darrah, spomenuti je iznos uložen u druge projekte, pa su od svega odustali.

Kad već spominjemo ove dvije tvrtke, recimo i kako je Mass Effect Legendary Edition, kompilacija remastera trilogije Mass Effect, ostvarila veliki uspjeh, no izrada obnovljenih izdanja bila je daleko lakša jer su sva tri izdanja rađena na Unreal Engineu 3.