Idući vikend održat će se zatvoreno beta testiranje World of Tanksa: HEAT

Od 16. do 20. travnja, Wargaming će pokrenuti zatvoreno beta testiranje novog naslova World of Tanks: HEAT, koje će biti omogućeno na PC-ju, Steam Decku, PlayStationu 5 te na Xboxu Series X|S

Wargaming je konačno spreman upoznati širu javnost sa svojim novim projektom World of Tanks: HEAT pa je za idući vikend, točnije od 16. do 20. travnja, pripremio zatvoreno beta testiranje.

Za testiranje ovog, također free-to-play naslova kakav je i daleko poznatiji uzor, World of Tanks, možete se prijaviti putem službenih web stranica, a bit će omogućeno putem PC-ja (Steam i Wargaming Game Center), Steam Decka, PlayStationa 5 i Xboxa Series X|S.

Smješten u alternativni svijet nakon Drugog svjetskog rata, HEAT donosi poznatu igrivost čitave franšize, ali na mnogo dinamičniji i brži način nego što smo to iskusili u starijim izdanjima.

Igrači će zaigrati uloge elitnih agenata s unikatnim sposobnostima koje mogu promijeniti tijek bitaka te uskočiti u eksperimentalne oklopnjake različitih uloga i sa širokim spektrom nadogradnji raznih modula. Tijekom bete bit će omogućeno osam mapa koje je moguće zaigrati u jednom od četiri PvP načina igranja.

U Hardpointu će igrači zauzimati i braniti niz izmjenjujućih baza, Control donosi zauzimanje i obranu samo jednog područja, dok je Kill Confirmed treći „5 na 5“ način igranja u kojem bodove zarađujemo eliminacijom protivničkih igrača. Posljednji mod je Conquest, koji omogućava sukobe dva deseteročlana tima koji će se truditi kontrolirati što više interesnih zona.