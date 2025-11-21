Igrači kooperativnog RPG-a Fellowship u mjesec dana „očistili“ 9 milijuna tamnica

Autori Fellowshipa su objavili kako su vrlo zadovoljni odzivom igrača i njihovim uspjesima, te najavili nove sadržaje koji stižu u nadolazećim mjesecima.

Damir Radešić petak, 21. studenog 2025. u 12:00

Prije otprilike mjesec dana ekipa Chief Rebela je pustila u program ranog pristupa svoj RPG Fellowship. Spomenuti je igrivošću negdje između klasičnih RPG-ova i MMORPG-ova jer igračima nudi pohode u vremenski nešto kraće tamnice uz naglasak na kooperativno igranje i poznavanje uloga u bitkama ovisno o odabranoj klasi.

Prema podacima SteamDB-a, igra na dnevnoj bazi okuplja oko 8.000 igrača istovremeno i dobila je solidnih 79 posto pozitivnih mišljenja na Steamu, što je odličan rezultat s obzirom da je riječ o projektu koji je još u razvoju i, kako kažu autori, u tijeku je priprema velikih nadogradnji koje će se početi pojavljivati uskoro.

Prema njihovim podacima, igrači su u četveročlanim grupama do sada dovršili preko devet milijuna tamnica uz nepoznat broj neuspjelih pokušaja, no zna se da su i ginuli poprilično, uz brojku od 49 milijuna palih heroja. Sredinom prosinca u planu je pokretanje posebnog zimskog događaja o kojem developeri još uvijek ne žele govoriti, da bi početkom iduće godine resetirali napredak igrača i ljestvice uspješnosti u svrhu pripreme početka nove sezone.

Uz to rade na dvije nove klase, novim tamnicama, novim modifikacijama koje će svaki novi pohod u instance činiti zanimljivijim i težima, kao i na poboljšanjima vezanima uz iskustvo svježih igrača.



