Igrači Rainbow Six Siegea na Steamu od jučer mogu ganjati dostignuća

Ubisoft je jučer objavio kako su za igrače Rainbow Six Siegea na Steamu omogućili otključavanje dostignuća koja su nekima iznimno važna

Damir Radešić petak, 28. studenog 2025. u 16:29

Pokretanjem Epic Games Storea koji je izdavačima i developerima nudio bolje uvjete, mnogi od njih potpisali su ekskluzivne ugovore i sa Steama se prebacili na Epicov servis. Među njima je bio i Ubisoft, koji je svojevremeno čak pokušao svoje PC naslove vezati samo za vlastiti servis Uplay, odnosno današnji Ubisoft Connect, no njihova je politika očito bila pogrešna.

Naime, pokazalo se da igrači ipak preferiraju Steam, što je, gledamo li funkcionalnost i mogućnosti Epic Games Storea i Steama, potpuno logično, pa su se prošle godine Ubisoftovci ponizno vratili na Valveov servis.

Osim potencijalnog financijskog gubitka tijekom godina u svojevoljnom progonstvu, jedna od posljedica je i zakašnjelo uvrštavanje dostignuća u igrama, no stvar se ipak kreće nabolje. Osobno nam dostignuća ne znače previše, no znamo nekolicinu igrača kojima su od presudne važnosti i koji će napraviti sve da ih otključaju i šepure se uspjehom na svojim profilima.

Jučer je Ubisoft objavio kako su omogućili otključavanje dostignuća za Rainbow Six Siege na Steamu, te napomenuli da ih igrači koji su neke stvari ostvarili na Ubisoft Connectu, koji je i dalje nužan za pokretanje njihovih igara, neće morati još jednom ganjati, već će se s njihovog servisa automatski preslikati na profile igrača na Steamu.

Ako vam se deset godina čini debelo previše za ovakvu „sitnicu“, nije zgorega spomenuti da Rainbow Six Siege nije jedini koji je toliko dugo čekao. Primjerice, Assassin's Creed 4: Black Flag ih je dobio jedanaest godina nakon izlaska, Far Cry 3: Blood Dragon i Splinter Cell: Blacklist nakon dvanaest, dok su igrači Assassin's Creeda 3 ove životno presudne stvari dobili nakon punih trinaest godina. Kako smo rekli, posljedice loših odluka iz prošlosti, no drago nam je da Ubisoft misli i na publiku svojih starijih naslova.



