Igranje i mentalno zdravlje: Gdje je granica između strasti i ovisnosti?

U svijetu gdje su virtualne arene postale drugi dom milijunima, ključno je prepoznati tanku liniju koja dijeli zdravu strast prema igrama od obrasca ponašanja koji narušava kvalitetu života

Videoigre su odavno prerasle status nišnog hobija i postale nezaobilazan dio globalne kulture i višemilijarderske industrije zabave. One nude bijeg u različite svjetove, potiču kognitivne vještine i stvaraju čvrste društvene veze među igračima diljem svijeta. No, u pozadini ove stvarnosti tinja pitanje koje postaje sve relevantnije - kada igranje prelazi u problematično ponašanje?

Strastveni hobi ili kompulzivna navika?

Razlika između strastvenog igrača i osobe koja se bori s ovisnošću ne leži isključivo u broju sati provedenih pred ekranom. Strastveni igrač, unatoč velikom broju sati uloženih u svoj hobi, zadržava kontrolu nad svojim životom, ispunjava školske i poslovne obveze, održava prijateljstva i može se odvojiti od igre bez osjećaja tjeskobe. Problem nastaje kada igranje postane kompulzivna potreba koja dominira svakodnevnim životom.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 2018. godine i službeno prepoznala "poremećaj igranja" kao mentalni poremećaj, definirajući ga kroz tri ključna elementa - gubitak kontrole nad igranjem, davanje sve većeg prioriteta igranju nauštrb drugih životnih interesa i aktivnosti te nastavak igranja unatoč očitim negativnim posljedicama. Istraživanja, poput onog objavljenog u časopisu Addictive Behaviors Reports, potvrđuju da osobe s problematičnim ili ovisničkim obrascima ponašanja često pokazuju slabiju regulaciju emocija i veću impulzivnost, koristeći igre kao bijeg od stresa, anksioznosti ili depresije.

Znakovi koji pozivaju na oprez

Simptomi koji ukazuju da hobi prerasta u problem često su suptilni, ali s vremenom postaju sve izraženiji. Jedan od prvih znakova je preokupacija igrama. Osoba neprestano razmišlja o prethodnim sesijama igranja ili planira sljedeću, čak i kada se bavi drugim aktivnostima. Javljaju se i simptomi ustezanja, poput razdražljivosti, tuge ili tjeskobe, kada je pristup igri onemogućen.

S vremenom se razvija tolerancija, što znači da je potrebno sve više vremena provoditi u igri kako bi se postigao isti osjećaj zadovoljstva. Zanemarivanje osobnih i profesionalnih obveza, socijalna izolacija, laganje o vremenu provedenom u igranju te zapostavljanje osnovne higijene i prehrane jasni su pokazatelji da je ravnoteža narušena. Fizički simptomi poput glavobolje, kroničnog umora uzrokovanog nedostatkom sna ili bolova u leđima i zapešćima također su česti pratitelji pretjeranog igranja.

Uspostavljanje zdrave ravnoteže

Ključ za zdrav odnos s videoigrama leži u svjesnom upravljanju vremenom i postavljanju jasnih granica. Umjesto da igranje bude primarna aktivnost, treba ga tretirati kao nagradu nakon što su obavljene sve dnevne obveze. Postavljanje konkretnih vremenskih ograničenja, korištenje alarma i planiranje pauza može pomoći u održavanju kontrole. Preporučuje se uzimanje kratke pauze svakih sat vremena kako bi se odmorile oči i tijelo.

Jednako je važno njegovati i druge interese i hobije izvan digitalnog svijeta, bilo da je riječ o sportu, kreativnom izražavanju ili druženju s prijateljima i obitelji licem u lice. Održavanje zdravih navika spavanja, izbjegavanje igranja neposredno prije odlaska u krevet te osiguravanje uravnotežene prehrane temelj su opće dobrobiti koja se izravno odražava i na igraće navike.

Kada igranje postane jedini mehanizam za suočavanje s problemima i izvor zadovoljstva, a samostalni pokušaji smanjenja igranja ne uspijevaju, vrijeme je za traženje stručne pomoći. Razgovor s terapeutom ili priključivanje grupama podrške može pružiti potrebne alate za razumijevanje korijena problema i razvoj zdravijih strategija.

Važno je upamtiti da traženje pomoći nije znak slabosti, već hrabar korak prema ponovnom uspostavljanju kontrole nad vlastitim životom, osiguravajući da igranje ostane ono što bi trebao biti - izvor zabave, izazova i ispunjenja.