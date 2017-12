Izdavač GTA serijala bavit će se nezavisnim projektima, a izdaju i novi Obsidianov RPG

Izdavač čiji je predsjednik prije nešto više od mjesec dana izjavio kako u svim svojim budućim igrama žele mikrotransakcije odlučio je osnovati diviziju za indie igre. Pod imenom Private Division izdavat će se indie naslovi na kojima rade veterani igraće industrije koji su osnovali svoje timove, ali kojima za ostvarivanje svojih vizija trebaju dodatna sredstva za razvoj.

U intervjuu za GamesIndustry.biz je Michael Worosz, koji je zadužen za nezavisno izdavaštvo u kompaniji Take-Two, rekao kako su počeli razmatrati tržište između AAA igara i malih indija prije dvije godine kada su i postavili temelje za ovo što je Private Division danas. Spomenuo je kako će nezavisni timovi koji rade s njima imati manje budžete, ali budući da njihove igre obično premašuju 100 milijuna američkih dolara (GTA V, Red Dead Redemption 2) to nužno ne znači male budžete.

Kako bi uopće krenuli u takvo nešto, htjeli su okupiti neke manje timove u kojima rade veterani igraće industrije, a to su uspješno i napravili. Za sada, s njima surađuje pet različitih studija i preuzet će izdavanje za Kerbal Space Program s kojim su sklopili partnerstvo ranije ove godine. Najpoznatiji tim s kojim rade je Obsidian Entertainment koji je za proteklih nekoliko naslova (Pillars of Eternity, Tyranny) surađivao s Paradox Interactiveom. Njihov će, zasad neimenovani, novi RPG izdati upravo Private Division. Na projektu radi cijeli tim, a jedino što su zasad rekli da će svijet biti ogroman i da se ne radi o novom Falloutu.

Druge timove koje je Take-Two okupio jesu:

The Outsiders u kojem su dva glavna čovjeka David Goldfarb (Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Payday 2, Mirror's Edge i Killzone 2) i Ben Cousins (bivši izvršni producent za serijal Battlefield). Uz sebe imaju još 21 čovjeka od kojih je polovica radila u DICE-u, dok je ostatak iz švedskih nezavisnih timova. Trenutno rade na svojoj prvoj igri poznatoj kao Project Wight

Panache Digital Games okuplja veterane igraće industrije koji žele stvarati uzbudljiva interaktivna iskustva. Na čelu se nalazi Patrice Desilets (tvorac serijala Assassin's Creed) koji sada radi na ambicioznom projektu imena Ancestors: The Humankind

V1 Interactive je osnovao jedan od tvoraca serijala Halo i osim veterana, imaju i mlade nade. Tim radi već dvije godine, a na čemu točno još uvijek se ne zna jer svoju prvu igru još nisu najavili

Squad je razvojni tim iz glavnog grada Meksika, a igračima su poznati kao tvorci odlične simulacije Kerbal Space Program. Sljedeći im je cilj još poboljšati tu svoju igru i nastaviti s poticanjem učenja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike

Osim Kerbal Space Programa, ni jedan od ovih projekta neće izaći prije 31. ožujka 2019. godine, tako da ćemo se načekati prije nego što vidimo što se to točno kuha u tim timovima. Sve igre će najprije izaći digitalnim putem za PC i konzole, a ako budu dovoljno uspješne, razmotrit će izdavanje fizičkih kopija. Budući da igre neće biti spremne još dugo vremena, ne zna se po kojim će se cijenama prodavati, no svaka će biti zasebno procijenjena.

Ono što je najbitnije, je da će partneri Private Divisiona zadržati prava na svoje IP-ove neovisno o tome koliko će suradnja trajati. Ako neka od igara bude komercijalno uspješna, razmotrit će rad na nastavku i daljnjoj suradnji, u suprotnome svatko može otići na svoju stranu.

Kako bi prezentirao svoje planove i ideje, ovaj novi izdavač pripremio je video kojeg možete proučiti ispod teksta, dok cijeli intervju s Michaelom Woroszom možete pročitati ovdje. Čini se da je ideja sasvim solidna, no s obzirom na to s kakvim je naslovima Take-Two do sada imao posla i kakav uspjeh očekuje, vidjet ćemo hoće li izvedba biti jednako dobra.