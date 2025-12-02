Izlazi li GTA 6 tek 2027.? Insajderi odbacuju glasine o novoj odgodi

Iako su se pojavile glasine da bi dugo očekivani GTA 6 mogao kasniti sve do 2027. godine, pouzdani izvori iz industrije smiruju situaciju. Evo što kažu insajderi i ostaje li Rockstar pri planiranom datumu izlaska

Internetom su se proširile glasine o potencijalnom pomicanju datuma izlaska za Grand Theft Auto VI na 2027. godinu, što je izazvalo val zabrinutosti među fanovima. Srećom, prema izvješću koje prenosi Economic Times, istaknuti insajderi bliski studiju odbacili su ove tvrdnje kao neutemeljene, pozivajući igrače na strpljenje dok se studio kreće prema već najavljenom roku.

Službeni stav: Studeni 2026. ostaje cilj

Unatoč špekulacijama, Rockstar Games zadržava svoju službenu poziciju. Nadolazeći nastavak kultne franšize i dalje je na putu za lansiranje u studenom 2026. godine. Iako je naslov već pretrpio višestruke promjene u rasporedu, što je razumljivo izazvalo povremenu paniku među lojalnom bazom fanova, trenutni planovi ostaju čvrsti.

Zabrinutost je potaknuta izvještajima o navodnim internim previranjima, uključujući spominjanje problema s osobljem i odlazaka nekih seniora, što je dovelo do straha od probijanja rokova.

Insajderi demantiraju odgodu

Međutim, izvori bliski događanjima unutar studija oštro su se suprotstavili tom narativu. Reece Reilly, poznatiji kao "Kiwi Talkz", pouzdani glas koji je točno predvidio ranije odgode, naglasio je da su špekulacije o pomicanju na 2027. godinu "potpuna glupost".

Prema Reillyju, iako tim i dalje polira igru kako bi osigurao izlazak u besprijekornom stanju – posebice nakon kontroverzi koje su pratile izlazak Cyberpunk 2077 – u ovoj fazi nemoguće je utvrditi potrebu za novom odgodom. Poruka zajednici je jasna: insajderi pozivaju na smirenost i odbacivanje neutemeljenih nagađanja.

Povjerenje vrha kompanije

Dodatnu sigurnost ulijeva i Strauss Zelnick, predsjednik uprave i izvršni direktor matične tvrtke Take-Two Interactive. On je izrazio visoku razinu samopouzdanja da će igra biti objavljena u studenom 2026. bez daljnjih odgoda. Zelnick je ranije opisao GTA 6 kao naslov koji je spreman postaviti "kreativne standarde za serijal, industriju i zabavu općenito".

Vrijedi napomenuti da su konfuziju dodatno potpirili viralni videozapisi navodnog gameplaya, za koje se kasnije ispostavilo da su generirani umjetnom inteligencijom. Unatoč tome što su razotkriveni, ovi isječci prikupili su milijune pregleda. Pravi fokus Rockstara ostaje na neviđenom realizmu i tehničkim inovacijama za koje bivši developeri tvrde da će "otpuhati ljude".

Ukratko, odgovor na pitanje kasni li GTA 6 do 2027. godine je – ne. Službeni datum izlaska i dalje je studeni 2026., a insajderi potvrđuju da se o drastičnim odgodama trenutno ne razmišlja.