Jučer je pokrenut Battlefield: Redsec, nova battle royale igra serijala Battlefield

Call of Duty ima Warzone, a od jučer je serijal Battlefield bogatiji za vlastiti besplatni battle royale način igranja – Battlefield: Redsec

Free-to-play battle royale igra serijala Battlefield pokrenuta je jučer i nosi naziv Battlefield: Redsec. Osnove su poznate – do 100 igrača iskače u zonu čije se područje stalno smanjuje, sakupljaju bolju opremu i oružja, nadmudruju se s ostalim sudionicima i pokušavaju ostati posljednji preživjeli.

Battlefield: Redsec omogućava igranje u paru ili u četveročlanim timovima, a borbe se odvijaju u zoni nazvanoj Fort Lyndon. Na izbor su četiri klase iz Battlefielda 6 – Assault, Engineer, Support i Recon – koje imaju identične uloge kao u spomenutom FPS-u, no prema riječima autora, njihove su posebnosti dodatno balansirane kako bi bolje odgovarale battle royale načinu igranja.

Primarni je cilj eliminirati sve ostale sudionike, no tijekom meča igračima će se pružiti prilika dovršiti ugovore koji donose vrijedne nagrade u obliku opreme. Uz mogućnost ponovnog stvaranja ako igrač pogine u prvim minutama partije, na određenim su mjestima postavljene točke za oživljavanje palih suboraca.

Zanimljivost je i Battle Royale Initiation – poseban način igranja namijenjen svježim igračima koji tek bruse zanat. U njemu je mapa manja, podržava do 48 igrača i ne uključuje iskusne veterane.

Uz klasični battle royale, Redsec donosi i Gauntlet – eliminacijski timski način igranja za do 32 igrača podijeljena u četveročlane timove. Mečevi su podijeljeni u četiri kruga tijekom kojih je potrebno izvršiti zadane ciljeve, a najbolji timovi napreduju do finalne runde u kojoj se nadmeću samo dva tima.

Iako su iskustvo i napredak između Battlefielda 6 i Redseca dijeljeni, svaka igra ima vlastite izazove, zadatke i sustav napredovanja. Ako ste fan besplatnih battle royale igara, svakako isprobajte Battlefield: Redsec.