Koliko god zvučalo nevjerojatno, Bungie je najavio kraj Destinyja 2 u lipnju

Gotovo devet godina Bungie je više-manje uspješno vodio politiku „live service“ nadogradnji za Destiny 2, no izgleda da su došli do granice kada daljnja ulaganja nisu isplativa

Damir Radešić petak, 22. svibnja 2026. u 20:32

Destiny je bio odlična igra koja je proslavila Bungie, no nakon tri godine uspješnog rada zamijenio ga je Destiny 2. Spomenuti naslov je ubrzo prešao u free-to-play vode, doduše samo na papiru jer su novi sadržaji, odnosno sezone i njihove epizode uredno kapali, a igrači koji su željeli svježe iskustvo morali su ih konstantno kupovati, zbog čega su mnogi odustali od igranja.

Ipak, glavnina zajednice održavala se sve do posljednjih par godina kada se i ona počela osipati, pa je jučerašnja objava developera, koliko god za vjerne fanove bila šokantna, u jednu ruku i potpuno očekivana uz napomenu da igra na Steamu i dalje ima oko 10.000 igrača istovremeno po danu.

Developeri u svojoj objavi kažu kako su odlučili da nadolazeća nadogradnja Monument of Triumph, koja će se pojaviti 9. lipnja, ujedno bude i posljednja injekcija svježih sadržaja za Destiny 2.

U svom oproštajnom pismu navode kako su ponosni na učinjeno, iako priznaju da su imali uspona i, po našem mišljenju - još više padova, te će baš kao i s prvim poglavljem omogućiti da Destiny 2 ostane i dalje igriv, ali bez „live service“ nadogradnji koje su do sada objavljivali.

Nastavljaju kako će im to omogućiti da se posvete drugim projektima, zbog čega su se diljem društvenih mreža pojavile glasine o mogućem Destinyju 3.

Nažalost, takva nadanja pokopao je novinar Bloomberga Jason Schreier koji je iz razgovora s povjerljivim izvorima doznao ne samo da Destiny 3 uopće nije u planu, već Bungie nema nijedan aktivni projekt u razvoju, a prema tim izvorima uskoro im se smiješi i otpuštanje radne snage.

Takav potez je potpuno očekivan jer im kao developerima ostaje samo održavanje Marathona koji bi prema najavi trebao dobiti PvE način igranja, no isto tako nije tajna da su Sony i Bungie očekivali daleko bolji odziv igrača i veću popularnost od one koju Marathon trenutno uživa.

