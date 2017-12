Konačna verzija PUBG-a izlazi u prosincu

Ekipa studija Bluhole Inc. je na ovogodišnjem sajmu Paris Games Week objavila planove za izuzetno popularnu Battle Royale igru

PlayerUnknown's Battlegrounds je od izlaska u Early Accessu krajem ožujka ove godine porušio razne rekorde i imao vrtoglavo visoke prodajne rezultate, a razvojni tim Bluehole Inc. je odlučio objaviti što je dalje u planu za tu igru. Za dijeljenje novih informacija izabrali su Paris Games Week, a spominje se Xbox One verzija i izlazak konačne verzije za PC.

Vlasnici Xbox One konzole će od 12. prosinca moći zaigrati PUBG putem Xbox Game Preview programa (koji je sličan Early Access programu na računalima) i dobit će verziju koja uključuje mnogima napeti "vaulting" sustav. Ono što Xbox One verzija igre neće imati je nova pustinjska mapa, a tim je spomenuo kako za PC i verziju za Microsoftovu konzolu trenutno imaju različite planove te kako neće nužno uvijek biti sadržajno iste. Uz to, predsjednik Blueholea, Chang Han Kim rekao je sljedeće:

"Uz najavu datuma izlaska Xbox Game Preview verzije za Xbox One, također možemo podijeliti veselu vijest o verziji 1.0 za PC koja će stići krajem prosinca. Ovo je bila izuzetna godina za nas i izdavanje 1.0 verzije za PC i igre za Xbox One putem XGP programa velika je stvar za tim. Veoma sam ponosan na to koliko smo napredovali u kratkom vremenu, ali sam istovremeno još više uzbuđen što mogu reći da je ovo zapravo tek početak."

Ako ste propustili prijenos uživo u kojem su Brendan Green i članovi tima pričali o budućnosti PUBG-a, snimku možete pogledati ovdje, dok ćete sve druge informacije o velikom ovogodišnjem hitu pronaći ili na službenim stranicama ili na Steamu.