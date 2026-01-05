Korisnici Steama proglasili Hollow Knight: Silksong igrom godine

Tijekom velike zimske rasprodaje na Steamu igrači su mogli glasovati za najbolje igre u nekoliko kategorija, a za najbolju igru godine proglašen je Hollow Knight: Silksong

Danas završava velika zimska rasprodaja na Steamu tijekom koje su igrači imali priliku popuniti svoje kolekcije igrama na popustu. Uz to, korisnici spomenutog servisa izglasali su najbolje igre u nekoliko kategorija koje su, kako smo pisali, mogli nominirati tijekom Black Friday rasprodaje, prve takve u povijesti Steama.

Iako je Clair Obscur: Expedition 33 u medijima koji se bave izborima mahom proglašavan igrom godine, korisnici Steama dodijelili su više glasova odličnom Hollow Knight: Silksong, koji je ujedno proglašen i najboljom igrom u kojoj su loši, da ne prevodimo doslovno. Ipak, Clair Obscur: Expedition 33 nije ostao u potpunosti zakinut jer su mu igrači dodijelili priznanje za najbolji soundtrack. Najbolja igra na Steam Decku je Hades 2, iznimnu priču ima Dispatch, a potpuni popis kategorija i nagrađenih slijedi u nastavku.

Game of the Year: Hollow Knight: Silksong

VR Game of the Year: The Midnight Walk

Labor of Love: Baldur's Gate 3

Best Game on Steam Deck: Hades 2

Better With Friends: Peak

Outstanding Visual Style: Silent Hill F

Most Innovative Gameplay: Arc Raiders

Best Game You Suck At: Hollow Knight: Silksong

Best Soundtrack: Clair Obscur: Expedition 33

Outstanding Story-Rich Game: Dispatch

Sit Back and Relax: RV There Yet?