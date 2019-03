Krenula vikend promocija za Two Point Hospital, možete ga besplatno isprobati

SEGA je na Valveovom servisu pripremila tjednu promociju u kojoj po nižim cijenama prodaju igre koje su izdali, a jedna od njih je dobila malo drugačiji tretman. Two Point Hospital, spiritualni nastavak na kultni Theme Hospital koji je izašao krajem kolovoza prošle godine, osim kupovanja po jeftinijoj cijeni možete od danas besplatno isprobati.

U ovoj simulaciji vođenja i održavanja bolnice ući će vam pacijenti sa svakakvim neobičnim bolestima, a na vama je da ih sve izliječite i napravite najatraktivniju, najefikasniju i najuspješniju bolnicu. Još jedna zanimljivost koja je vezana uz ovu promociju je da u igri sada možete naletjeti na nesretnike kojima su na glavama headcrabs iz Half-Lifea, kao i dekoracije i objekte inspirirane igrama Total War: Three Kingdoms, Football Manager 19 i serijalom Endless.

Kao i inače, u sklopu besplatnog vikenda imate pristup cijeloj igri, pa možete sve te nove dodatke sami vidjeti. Ponuda vrijedi do ponedjeljka u 18 sati, a to bi trebalo biti dovoljno vremena da zaključite sviđa li vam se igra ili ne. U slučaju da želite nastaviti s igranjem nakon promocije, Two Point Hospital (i cijelu hrpu drugih igara) možete do 21. ožujka nabaviti po 33 posto nižoj cijeni, odnosno 23,44 eura. Prvi DLC koji je izašao, Bigfoot, nije snižen, ali zato se onaj koji izlazi u ponedjeljak, Pebberley Island, prodaje po 10 posto nižoj cijeni.

Two Point Hospital možete zaigrati samo na računalima, a budući da se radi o dosta kompleksnoj igri, ne vjerujemo da će Two Point Studios raditi na portovima za konzole. Sve drugo što vas zanima o ovoj šašavoj simulaciji možete pronaći na ovim stranicama, a ispod teksta možete u kratkom videu pogledati kako izgleda dio gamplayja.