Krenuo je Steam Next Fest s gomilom demo inačica nadolazećih igara

Jučer je na servisu Steam pokrenut Steam Next Fest, tijekom kojeg igrači do idućeg ponedjeljka mogu isprobati demo verzije stotina igara koje su još uvijek u razvoju

Osim tematskih i sezonskih rasprodaja, Steam svake godine u tri navrata – prije velikih proljetnih, ljetnih i zimskih popusta – organizira Steam Next Fest koji pruža priliku developerima da predstave demo verzije svojih projekata na kojima još uvijek rade.

Posljednji ovogodišnji takav događaj krenuo je jučer i trajat će do ponedjeljka, 20. listopada, a tijekom tog vremena igračima su dostupne probne inačice stotina igara različitih žanrova.

Što u toj masi zabave izabrati, teško je preporučiti, no izdvojili bismo PowerWash Simulator 2, nastavak odlično prihvaćenog prethodnika o kojem je pozitivno mišljenje izrazilo čak 97 posto igrača od ukupno 36.000 onih koji su komentirali igru.

Ljubiteljima poteznih RPG-ova vjerojatno će za oko zapeti Shadow of the Road, smješten u feudalni Japan u kojem se miješaju magija i steampunk elementi, dok oni koji bi željeli ponešto graditeljsko-menadžerskih elemenata mogu isprobati Norse: Oath of Blood.

Oni koji pak vole neuobičajenu igrivost također nisu zakinuti, jer Ultimate Sheep Raccoon čeka samo na njih – tim više što dolazi s podrškom za multiplayer – dok će ih demo verzija igre I Am Jesus Christ provesti kroz dio života Isusa Krista, a u finalnoj verziji koja stiže do kraja godine bit će prikazan njegov život od rođenja do uskrsnuća.

Igara je gomila, vremena malo, pa krenite s pretraživanjem i isprobajte one naslove koji vam se čine zanimljivima.