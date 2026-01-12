Larian Studios obećava da će prilagodba izgleda likova biti još bolja od one u Baldur's Gateu 3

Već prije samog početka avanture zvane Divinity pred igračima će biti poprilična količina izbora vezanih uz kreaciju likova, a na igri trenutno radi više ljudi nego na Baldur's Gateu 3

Damir Radešić ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 19:29

Ekipa Larian Studiosa se s Baldur's Gateom 3 dokazala kao vrhunski tim kada je riječ o kreiranju vrhunskih RPG svjetova. Kako smo svojevremeno pisali, spomenuti developeri su tijekom prošlogodišnjih The Game Awardsa najavili svoj novi projekt jednostavnog naziva Divinity, koji je smješten u okruženje prikazano u ranijim poglavljima ovog serijala, Original Sin i njegovom nastavku.

Ipak, prema riječima samih autora, iako će dugogodišnjim fanovima biti zanimljivo susresti neke poznate likove iz ranijih nastavaka i lokacije koje su možda posjetili, riječ je o potpuno novoj i samostalnoj priči iza koje će stajati nove mehanike i pravila, među kojima je i sustav kreiranja likova.

Kako je to nedavno na Redditu spomenula Alena Dubrovina, umjetnička direktorica Divinityja, ovaj uvodni dio planiraju napraviti još boljim od onoga viđenog u Baldur's Gateu 3, što će igračima omogućiti stvaranje unikatnih junaka koje će voditi kroz ovu avanturu. „Više boja, više opcija, više kontrole“, kaže Dubrovina, što je, naravno, potaknulo masivnu raspravu i sugestije o tome koje bi sve opcije igračima mogle biti dostupne.

U raspravu se uključilo i nekoliko developera iz Lariana, koji su pokušali odgovoriti na neka pitanja korisnika Reddita, što je svakako pohvalno jer pokazuje da je ovim developerima zajednica važna.

Da je Divinity masivan projekt znali smo već prilikom najave, što je dodatno potvrđeno nedavnom izjavom o više od 500 programera, umjetnika, scenarista i dizajnera koji na njemu rade. Primjera radi, u završnim danima izrade Baldur's Gatea 3 na njemu je radilo točno 411 zaposlenika, a izgledno je da će, kako razvoj odmiče, ta brojka u slučaju Divinityja biti osjetno veća.



