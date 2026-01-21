Life is Strange: Reunion stiže u ožujku kao završetak priče o Max i Chloe

Square Enix je potvrdio kako 26. ožujka stiže Life is Strange: Reunion, posljednje poglavlje ovog serijala, čiji završetak sage o Max Caulfield i Chloe Price neće nikoga ostaviti ravnodušnim

Na prošlogodišnjoj ceremoniji The Game Awards 2025, Life is Strange: Double Exposure osvojio je nagradu „Social Impact“, no nikoga tko bi zastupao Deck Nine nije bilo da je preuzme.

Naknadno je bivša scenaristica iz spomenutog tima na Blueskyju napisala objašnjenje da su svi dobili otkaze, što je kasnije obrisala, no sigurni smo da je njezina tvrdnja u vrijeme pisanja bila istinita s obzirom na to da je Deck Nine prošle godine u čak dva navrata otpuštao zaposlenike.

Dapače, Double Exposure je službeno bio veliki financijski gubitak za izdavačku kuću Square Enix, pa smo pretpostavljali da o Life is Strangeu više nećemo slušati. Ipak, početkom mjeseca je na stranicama klasifikacijskog odbora PEGI ocjenu podobnosti dobio Life is Strange: Reunion, a jučer je Square Enix potvrdio kako je igra stvarna te da ćemo je zaigrati već 26. ožujka ove godine, kao i da na njoj radi upravo Deck Nine.

Jesu li upravo The Game Awardsi ponukali izdavača na ulaganje u još jedan nastavak i jesu li za njega nanovo zaposlili sve bivše članove razvojnog tima, vjerojatno nikada nećemo saznati, no znamo da će ovo biti posljednje poglavlje sage o Max Caulfield i Chloe Price.

Priča kaže kako je Max zaposlena kao predavač na sveučilištu Caledon, no nakon razornog požara koji je uništio školu, pri čemu su poginuli njezini brojni prijatelji, ponovno mora upotrijebiti svoje nadnaravne sposobnosti i vratiti se tri dana u prošlost kako bi otkrila što je pošlo po zlu i spriječila katastrofu.

Stvar dodatno komplicira Chloe, a kako kažu autori, u ovom nastavku imat ćemo priliku kontrolirati oba lika. Svaka odluka donosi ozbiljne, često nepredvidive posljedice, što će kulminirati epskim završetkom i finalom sage o Max i Chloe, poručuju iz Square Enixa.