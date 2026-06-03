Lipanjski State of Play najavio je pregršt nadolazeće interaktivne zabave

Iako je na jučerašnjem State of Playu naglasak nesumnjivo bio na novom God of Waru, prikazani su i brojni drugi hitovi koji će se uskoro pojaviti na PlayStationu 5

Nekoliko puta godišnje Sony organizira State of Play, prezentaciju igara koje u narednim mjesecima stižu na PlayStation 5 i ostale platforme ako su u planu. Neke od igara su potpuno svježe, a druge su dobile značajnije nadogradnje ili nove informacije zbog čega su uvrštene u prezentaciju koja je u jučerašnjem izdanju trajala preko sat vremena. Zanimljivo je kako je tijekom streaminga priličan broj gledatelja navijao za Destiny 3 priželjkujući da će Bungie nakon najave prestanka podrške za „dvojku“ iskoristiti ovu prigodu za najavu novog nastavka, no umjesto toga objavili su da je jučer startala druga sezona u Marathonu.

Ali zato je Santa Monica Studio spektakularno najavio novo poglavlje serijala God of War pod nazivom God of War Laufey. U njemu će glavna uloga pripasti Kratosovoj nesretnoj ljubavi Faye, poznatoj i kao Laufey. Kao i Kratos, Faye će imati neobične pomagače, a zahvaljujući novim borbenim sposobnostima akcijske scene će biti brže i omogućit će izvođenje spektakularnih kombiniranih napada. Vrijeme izlaska God of Wara Laufey trenutno nije poznato.

Insomniac Games je pak odlučio prikazati novi promotivni video za Marvel’s Wolverine i progovoriti o iznimno brutalnim tehnikama koje će Loganu biti na raspolaganju. Za razliku od uobičajenih sličnih uradaka, Marvel’s Wolverine je dobio produljeni tretman i u preko sedam minuta neprekidne akcije dodatno nas zainteresirao za ovaj naslov kojeg očekujemo 15. rujna, iako priznajemo da nismo neki ljubitelji maskiranih superheroja.

S druge strane, volimo Davea, poznatijeg kao Dave the Diver i sve vezano uz spomenutu odličnu igru, pa ne sumnjamo da ćemo voljeti i Bancho The Chef. Riječ je o novom projektu Mintrocketa koji vremenski prethodi Daveu i u kojem ćemo kao Bancho učiti kuhati od najvećih majstora putujući kroz nekoliko zemalja Azije. Kako je vidljivo iz promotivnog videa, zabavnih mini-igara neće nedostajati, no datum izlaska još uvijek nije poznat.

U posljednje vrijeme svjedočimo poplavi horor naslova, a jedan od nadolazećih je ILL kojeg autori opisuju kao realistični akcijski survival horor iz prvog lica. Članovi Team Clouta ranije su radili na brojnim poznatim horor igrama i filmovima, no ovaj put su prema vlastitom priznanju otišli korak dalje dizajnom grotesknih čudovišta, nasiljem i atmosferom koja će igrače konstantno držati na rubu panike. Osim za PS5, ILL je najavljen i za PC.

Nakon dvije godine early accessa na PC-ju, No Rest for the Wicked spreman je za izlazak u rujnu kada će osim na spomenutoj platformi biti dostupan i na Xboxu Series X|S te za PS5. Smješten u ručno crtani svijet, ovaj akcijski RPG prilagođen je solo napretku i kooperativnom igranju koje bi trebalo olakšati soulslike mehanike prisutne u preko sto sati sadržaja koliko su autori odlučili isporučiti u 1.0 izdanju.

Phantom Blade Zero potpisuje kineski studio S-GAME, a prema igrivosti riječ je o „wuxia“ akcijskom RPG-u. Drugim riječima, očekuje nas mnogo borbe, spektakularnih poteza, maštovitih protivnika i priča smještena u alternativnu kinesku povijest s teškim naglaskom na fantaziju. Prema prvotnom planu, Phantom Blade Zero se trebao pojaviti u rujnu, no ipak ćemo ga zaigrati 29. listopada kada izlazi za PS5 i PC, dok podrobniji prikaz slijedi tijekom ljetnog State of Playa.

Premda je već ranije najavljen, Konami je iskoristio State of Play kako bi otkrio datum izlaska Silent Hill Townfalla. Iako nosi njegovo ime, nije direktni nastavak serijala Silent Hill već njegov samostalni spin-off, a smješten je u Škotsku krajem prošlog stoljeća, točnije u gradić St. Amelia. U spomenutom pratimo avanturu Simona Ordella koji se budi bez ikakvog sjećanja na mjesto na kojem se nalazi, a što nas dalje čeka saznat ćemo 24. rujna kada Silent Hill Townfall izlazi za PS5 i PC.

Baš kao i Konamijev horor, Tomb Raider: Legacy of Atlantis iskoristio je Sonyjevu prezentaciju za otkrivanje datuma izlaska. Prema planu, nove avanture Lare Croft igramo 12. veljače iduće godine, a kako i ime govori, ovaj put će prva heroina videoigara imati posla s ostavštinom Atlantide. Na igri radi Crystal Dynamics uz pomoć ekipe Flying Wild Hoga, a osim za PS5 bit će dostupna za Xbox, PC i Nintendo Switch 2.

Popisu igara koje su ovom prilikom dobile datum izlaska pridružio se i Ace Combat 8: Wings of Theve. Osmi nastavak simulacije zračnih okršaja obećava uzbudljivu kampanju i nadmudrivanje sa zračnim i kopnenim snagama, a na raspolaganju će nam biti tridesetak zrakoplova od kojih je jedan dio stvaran. Dakako, Ace Combat je uvijek više ciljao na zabavu nego na simulaciju, no na koji ćete način igrati odlučit ćete sami 2. listopada kada ga očekujemo u prodaji za PS5 i PC.

Ukoliko vam se svidio Until Dawn, vjerojatno će vas oduševiti najava nastavka jednostavnog imena Until Dawn 2 koji je u pripremi za iduću godinu. Priča prati grupu mladih i zgodnih influencera koji na napuštenom otoku traže duhove, no očito će pronaći vraga i skončati na brutalan način.

Dune: Awakening čest je gost naših vijesti, iako u posljednje vrijeme ne baš u pozitivnom smislu. Naime, uz aktivnu redukciju broja servera i migraciju igrača na preostale kako bi imali kakvu-takvu populaciju, stiže najava da Dune: Awakening 22. rujna dolazi na PlayStation 5. Navodno će ugostiti potpuno novi single-player način igranja, kao i razna poboljšanja i dodatke koji bi trebali privući igrače na konzolama.