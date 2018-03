Metro Exodus - Bijeg iz podzemlja

INFO Proizvođač/Izdavač 4A Games / Deep Silver Žanr FPS/Survival Platforme PC, Xbox One, PS4 Datum izlaska jesen 2018.

Ekipa 4A Gamesa prije osam nas je godina prilično iznenadila svojim uratkom Metro 2033, rađenom prema istoimenom romanu koji potpisuje ruski pisac Dmitri Gluhovski. Odveo nas je u okruženje moskovske podzemne željeznice u kojem su ostaci ljudskog roda tog područja pronašli utočište pred apokalipsom nuklearnog razaranja dvadeset godina prije početka igre/romana. Osim po samom podzemlju i nepreglednim tunelima kojima smo kao Artyom harali u pokušaju preživljavanja i uspostavljanja kakvog-takvog odnosa s nekoliko frakcija, ponekad bismo imali prigodu pomoliti nos na površinu, no takve su situacije bile rijetkost. Slična priča ponavlja se i u nastavku Metro: Last Light, koji je pokupio nešto bolje ocjene, što je pravo čudo s obzirom na to da se tijekom njegova razvoja dogodio nesretni bankrot izvornih izdavača THQ samo nekoliko mjeseci prije dovršetka igre, no priliku je uvidjela grupacija Koch Media, koja je kupila čitavu franšizu na aukciji za gotovo šest milijuna dolara te izdavaštvo prepustila svojoj podružnici Deep Silver. Developeri i izdavači bili su zadovoljni prijemom pa se pristupilo izradi remastera Metro Redux, koji je sadržavao oba poglavlja i naknadno objavljene DLC-ove, te ostvario prodaju od preko 1,5 milijuna primjeraka, što je dovelo do logičnog nastavka planova u vidu novog izdanja. Metro Exodus najavljen je prošle godine na Microsoftovoj konferenciji za novinare na sajmu E3, uz vrlo šture informacije, no početkom ove autori su se pošteno raspričali i dali nam dovoljno materijala za smislenu najavu.

Samo hrabro – Najradije bismo se okrenuli i dali petama vjetra, no naslućujemo da ovakva mjesta kriju i najbolji plijen

Put u bolje sutra

Iako su prethodnici, kako smo rekli, većim dijelom bili smješteni ispod površine, priča Exodusa nastavlja se na završetak Last Lighta te u njoj Artyom, njegova supruga Anna i Spartanci koje okupljaju putuju ruskom pustopoljinom oklopljenim vlakom Aurora. Riječ je o svojevrsnom domu oko kojeg će naši pustolovi graditi bazu i koji ćemo često posjećivati, kako zbog nadopune arsenala, tako i zbog priče sa suborcima, jer Artyom, iako glavni lik, nije i jedini koji može pokrenuti određene scenarije. Samu Auroru moguće je nadograđivati i dopunjavati novim vagonima koji joj daju određene nove funkcionalnosti, baš kao i novim stanovnicima, od kojih neki sa sobom vuku korisne informacije o mogućim nedirnutim skladištima streljiva.

Bjež’ od mene, đavle! – Radijacija je uzela maha i na putu očekujte susret s brojnim mutiranim životinjama, ali i ljudima

Spominjemo streljivo zbog ranije uloge platežnog sredstva i općenito nositelja ekonomskog modela, no kako ćemo se naći u pustoši, to više neće imati tu ulogu, iako će i dalje biti jedan od nužnih faktora za preživljavanje. Zamijenit će ga sustav prikupljanja resursa, odnosno rovanja po smeću, ako ćemo biti precizniji, jer nalazit ćemo ga na svakom koraku, a neke nakupine sadržavat će vrijedne materijale, podijeljene na opće i kemikalije koji će nam omogućiti stvaranje novih alata i dodataka za oružja. Potonja su također doživjela neke promjene, usudimo se reći na bolje, s obzirom na to da smo u ranijim inkarnacijama serijala pronalazili primjerke s neodvojivim dijelovima, no u Exodusu ćemo ih moći primijeniti na oružja iz inventara, što je dakako dobra vijest. Nadogradnje uključuju veće spremnike streljiva, optike, cijevi, rukohvate i tako redom, no moći ćemo ih koristiti samo ako su kompatibilni s oružjem na koje ih želimo pričvrstiti, uz napomenu kako zahtijevaju redovito održavanje, odnosno čišćenje na za to predviđenim radnim plohama, koja ćemo, očito, posjećivati često. Srećom, osim u samom vlaku i njegovoj bližoj okolici, imat ćemo ih priliku pronalaziti diljem područja koja istražujemo, a koja su prema obećanju daleko veća od onih ranijih.

Nomadi budućnosti – Nakon dolaska na odredište i formiranja baze, red je da istražimo novo područje i pokupimo sve što smatramo korisnim

Obožavatelji pjegavog smuđa

Pri tome valja imati na umu da je Metro Exodus, kao i ranija poglavlja, linearan, što znači da jednom kad prijeđemo vlakom na novi teren, povratka na stari nema. Ipak, igriva područja od dva četvorna kilometra daleko su prostranija od prijašnjih, i pružaju prividnu sliku otvorena svijeta, u kojem su mogući kojekakvi scenariji i susreti s frakcijama. Kako ćemo se prema njima odnositi ovisi samo o nama, no kao i ranije, svaka odluka ima i svoje posljedice. Kao primjer, u jednom smo članku zapazili opis susreta s fanaticima koji iz nekog razloga obožavaju ogromnu ribu u obližnjem jezeru. Put će nas nanijeti u njihovu crkvu, iz koje se možemo provući neopaženo, ali i eliminacijom stražara. Što druga opcija donosi, nije otkriveno, no u slučaju prve, kasnije ćemo imati priliku spasiti pripadnike kulta od krvožedne bande i zauzvrat doznati o skrivenom skladištu streljiva. Baš kao i ranije, ne postoje jasni pokazatelji jesmo li u sličnim situacijama odlučili dobro ili loše, naš će se izbor odraziti na daljnji razvoj priče, no prema našem iskustvu, čak je i labavi savez bolje rješenje od neprijateljstva, koje u slučaju Metro Exodusa često može završiti smrću, ne nužno glavnog lika, ali možda njegovih najbližih suradnika, što otežava napredak.

Primitivno i učinkovito – Developeri su pomno pazili prilikom dizajniranja oružja te je svako, navodno, moguće izraditi i u stvarnosti

Iako je ekipa 4A Gamesa u najavama spominjala upravljiva vozila, konkretne dokaze pa čak i natuknice koje bi ih barem približno opisale, do danas ih nismo dobili, izuzev veslanja čamcem po jezeru, ako tako nešto uopće možemo nazvati upravljivim vozilom i kolika će biti njegova višekratna iskoristivost. Bez obzira na to, Metro Exodus ima dovoljno noviteta koji će zasigurno obogatiti dobro poznatu igrivost, prema kojoj pamtimo Metro 2033 i Last Light. Oba su nam poglavlja ostala u dragom sjećanju zbog iznimne atmosfere i koncepta pucačine na granici survival horora, a nadamo se da će i novo poglavlje krajem ove godine ostaviti sličan, ako ne i jači osjećaj zadovoljstva.