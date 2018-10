Microsoft navodno u procesu akvizicije Obsidian Entertainmenta

Microsoft je za vrijeme svoje prezentacije na sajmu E3 objavio kako je kupio čak četiri poznata nezavisna studija - Undead Labs (State of Decay), Playground Games (serijal Forza), Compulsion Games (We Happy Few) i Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice, DmC: Devil May Cry) - a uz to su osnovali novi tim zvan The Initiative.

Prema glasinama koje su objavljene na portalu Kotaku (autor vijesti je poznat po objavljivanju točnih informacijama koje stižu iz anonimnih izvora) Obsidian Entertainment će biti šesti studio kojeg će Microsoft ove godine kupiti. Ovaj nezavisni razvojni tim poznat je po odličnim RPG-ovima kao što su Fallout: New Vegas, Star Wars Kotor II i po novijem Pillars of Eternity i Tyranny.

Obsidian iza sebe ima hrpu odličnih RPG-ova

Prema izvorima radi se o već gotovoj stvari za koju nije pitanje hoće li se dogoditi, nego kada i akvizicija je 90 posto gotova. Nakon problema u koje je Obsidian zapao kada je 2012. godine Microsoft otkazao ekskluzivu za Xbox One na kojoj su radili, Stormlands, nitko vjerojatno nije očekivao da će te dvije kompanije surađivati, no otkad je Phil Spencer zadužen za sve vezano uz igre stvari su se promijenile.

Ni Obsidian ni Microsoft nisu htjeli komentirati ove glasine, dok je glasnogovornik iz Obsidiana izjavio da jedine glasine koje oni žele komentirati je da je album Rumors od Fleetwood Maca još uvijek dobar. U svakom slučaju, ako zbilja dođe do finalizacije kao što se čini da hoće, ovaj potez će dobro doći i jednoj i drugoj strani - razvojnom timu da ne mora toliko više brinuti o financijama i tražiti sredstva za svoje projekte putem Kickstartera, a izdavač će dobiti razvojni tim koji je usmjeren na PC gaming kojem se sami već neko vrijeme žele ozbiljnije posvetiti.