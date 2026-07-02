Microsoft radi na značajki koja pretvara fizičke igre za Xbox u digitalne licence

Microsoft radi na novoj značajki koja bi vlasnicima Xboxa omogućila pretvaranje fizičkih igara u digitalne licence. Riječ je o opciji Disc-to-Digital, koja je trenutačno u internom testiranju, a koja bi mogla predstavljati važan korak u prijelazu na potpuno digitalnu budućnost Xboxa.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, Disc-to-Digital podržavat će igre za Xbox One i Xbox Series X, dok diskovi za Xbox 360 i prvi Xbox neće biti kompatibilni. Korisnik će za aktivaciju digitalne licence trebati umetnuti kompatibilni disk u Xbox, instalirati igru i prijaviti se na svoj Microsoftov račun.

Za razliku od klasične kupnje digitalne verzije igre, licenca neće biti trajno vezana uz korisnički račun, već uz sam fizički disk. To znači da će se prilikom posudbe ili prodaje igre digitalno pravo korištenja prenijeti na novog vlasnika koji koristi taj disk.

Jednom aktivirana, digitalna licenca ponašat će se jednako kao i igra kupljena putem Microsoft Storea. Ako je naslov dostupan putem usluge Xbox Cloud Gaming, pretplatnici na Game Pass moći će ga igrati putem streaminga, dok će igre s podrškom za Xbox Play Anywhere biti dostupne i na računalima te kompatibilnim prijenosnim uređajima.

Nova bi značajka trebala podržavati i igre koje dolaze u paketu s konzolom te naslove na više diskova, uključujući sav dodatni sadržaj koji se standardno isporučuje uz fizičko izdanje. Ipak, Microsoft navodno upozorava interne testere da pojedini stariji diskovi za Xbox One možda neće biti podržani zbog nekih razlika u proizvodnji.

Fizički diskovi i nakon digitalizacije nastavit će normalno funkcionirati, a korisnik će izgubiti digitalnu licencu tek ako disk proda ili posudi drugoj osobi.