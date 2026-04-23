Microsoft snizio cijene Game Passa, ali postoji 'kvaka'

Zbog novih promjena, Microsoft više nema Game Pass paket koji nudi nove Call of Duty naslove na dan izlaska. Umjesto toga, pretplatnici će ih moći igrati tek otprilike godinu dana kasnije

Microsoft je najavio promjene cijena Xbox Game Passa, pri čemu su dva od četiri paketa pojeftinila, ali uz neka određena ograničenja u ponudi sadržaja.

Naime, najveće smanjenje odnosi se na Ultimate paket, čija cijena pada s 29,99 na 22,99 dolara, odnosno na oko 20,99 eura mjesečno u Europi. Istodobno, PC Game Pass sada košta 13,99 dolara, odnosno približno 12,99 eura. Cijene Essential i Premium paketa ostaju nepromijenjene, pri čemu u Europi iznose oko 8,99, odnosno 12,99 eura mjesečno.

Međutim, niže cijene jačih paketa dolaze i uz jednu promjenu koja se možda nekima neće svidjeti. Novi naslovi iz serijala Call of Duty više neće biti dostupni na dan izlaska, već tek oko godinu dana kasnije i to za vrijeme blagdanske sezone.

"Pretplatnici usluge Xbox Game Pass Ultimate i dalje će imati pristup stotinama igara na Xbox konzolama i PC-ju, uključujući postojeće Call of Duty naslove, pogodnosti unutar igara, online multiplayer na konzolama, neograničen Xbox Cloud Gaming te velika izdanja dostupna od prvog dana", napominju iz Microsofta.

Paket Stara cijena (EU) Nova cijena (EU) Xbox Game Pass Essential 8,99 € 8,99 € Xbox Game Pass Premium 12,99 € 12,99 € Xbox Game Pass Ultimate 26,99 € 20,99 € PC Game Pass 14,99 € 12,99 €

Podsjetimo, Microsoft je još u listopadu prošle godine znatno podigao cijene. Ultimate paket tada je poskupio na 26,99 eura, što je povećanje od oko 50 posto, zbog čega su se mnogi korisnici požalili.

Tvrtka je pokušala opravdati poskupljenja uključivanjem sadržaja poput Ubisoft+ Classics i Fortnite Crew, no mnogi korisnici te dodatke nisu smatrali opravdanima. Reakcija je bila toliko snažna da je Microsoftova web stranica nakratko pala zbog velikog broja korisnika koji su pokušavali otkazati pretplatu.