Microsoftov 'Xbox Mode' bi trebao igranje na PC-u izjednačiti onome na konzoli - evo prvih dojmova

Poznati tehnološki recenzent i youtuber Linus Sebastian testirao je novo Microsoftovo rješenje za igranje na Windowsima. U brojnim optimističnim objava proljetos je najavljivano "potpuno novo iskustvo igranja" nalik onome na konzolama, no Linus tvrdi da je trenutačna stvarnost daleko od idealne za Microsoftovce

Microsoft je nedavno počeo s uvođenjem značajke "Xbox Mode" za Windows 11, s ambicioznim ciljem da transformira osobna računala u kućnom okruženju za igranje nalik konzolama. Ideja je jednostavna: ponuditi cijelozaslonsko sučelje optimizirano za kontroler koje smanjuje pozadinske procese, oslobađa resurse i čini igranje jednostavnijim.

No, je li Microsoft uistinu uspio isporučiti obećano? Prema detaljnoj analizi popularnog kanala Linus Tech Tips, odgovor je - ne još.

Obećanje protiv stvarnosti

U svom prepoznatljivom humorističnom, ali tehnički detaljnom stilu, Linus Sebastian testirao je Xbox Mode kako bi utvrdio ispunjava li Microsoftova obećanja. Tvrtka je ovu značajku predstavila kao odgovor na dugogodišnje kritike o "bloatwareu" i kompleksnosti PC gaminga u usporedbi s jednostavnošću konzola. Cilj je tretirati PC igrače kao "prvoklasne građane" unutar Microsoftovog ekosustava.

Međutim, testiranje je otkrilo da je značajka u trenutnom stanju "polukuhana". Iako sučelje na prvu izgleda čisto i funkcionalno, Sebastian je brzo naišao na brojne probleme. Navigacija je često prekidana sistemskim obavijestima koje zahtijevaju miš i tipkovnicu, što u potpunosti potkopava ideju o iskustvu temeljenom isključivo na kontroleru. U jednom trenutku, čak i osnovne radnje poput zatvaranja igre ponašale su se nepredvidivo, što je izazvalo frustracije.

Komentari ispod videa potvrđuju opći dojam zajednice. Korisnik @scarypotato7730 ističe: "Xbox Mode nije rješenje, već flaster. Sustav mora biti učinkovit stalno, a ne samo tijekom igranja." Drugi, poput @duckyishappy, primijetili su ogroman nedostatak: "Čekaj, ne možeš koristiti drugi monitor? To je automatski deal-breaker za većinu PC igrača."

Nema poboljšanja performansi, a konkurencija je bolja

Najveće razočaranje stiglo je s testiranjem performansi. Jedan od ključnih argumenata za Xbox Mode jest da bi trebao poboljšati performanse smanjenjem opterećenja na sustav. Ekipa s kanala Linus Tech Tipsa provela je detaljne usporedne testove u igrama poput Forza Horizon 5 i F1 24, uspoređujući Xbox Mode sa standardnim Windows sučeljem i konkurentskim rješenjem - Steamovim "Big Picture" načinom rada.

Rezultati su bili poražavajući. U najboljem slučaju, poboljšanja performansi bila su zanemariva ili nepostojeća. U nekim scenarijima, poput onih u kojim je se prati korištenja RAM-a, Xbox Mode je čak trošio više resursa od pokretanja igre izravno kroz Steam. Zaključak je bio jasan: Microsoftova nova značajka trenutno ne nudi nikakvu opipljivu prednost u performansama.

Sebastian je zaključio recenziju preporukom da igrači za sada ostanu pri Steamovom "Big Picture" načinu rada. Valveova platforma, koja već godinama nudi slično sučelje, zrelija je, stabilnija i nudi daleko uglađenije iskustvo bez bugova koji muče Xbox Mode. Iako je Microsoftova inicijativa korak u pravom smjeru, pred njima je još puno posla kako bi Xbox Mode rješenje postalo stvarna alternativa za igranje "kao na konzolama".