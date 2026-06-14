Microsoftov 'Xbox Mode' bi trebao igranje na PC-u izjednačiti onome na konzoli - evo prvih dojmova

Poznati tehnološki recenzent i youtuber Linus Sebastian testirao je novo Microsoftovo rješenje za igranje na Windowsima. U brojnim optimističnim objava proljetos je najavljivano "potpuno novo iskustvo igranja" nalik onome na konzolama, no Linus tvrdi da je trenutačna stvarnost daleko od idealne za Microsoftovce

Bug.hr nedjelja, 14. lipnja 2026. u 22:44

Microsoft je nedavno počeo s uvođenjem značajke "Xbox Mode" za Windows 11, s ambicioznim ciljem da transformira osobna računala u kućnom okruženju za igranje nalik konzolama. Ideja je jednostavna: ponuditi cijelozaslonsko sučelje optimizirano za kontroler koje smanjuje pozadinske procese, oslobađa resurse i čini igranje jednostavnijim.

No, je li Microsoft uistinu uspio isporučiti obećano? Prema detaljnoj analizi popularnog kanala Linus Tech Tips, odgovor je - ne još.

Obećanje protiv stvarnosti

U svom prepoznatljivom humorističnom, ali tehnički detaljnom stilu, Linus Sebastian testirao je Xbox Mode kako bi utvrdio ispunjava li Microsoftova obećanja. Tvrtka je ovu značajku predstavila kao odgovor na dugogodišnje kritike o "bloatwareu" i kompleksnosti PC gaminga u usporedbi s jednostavnošću konzola. Cilj je tretirati PC igrače kao "prvoklasne građane" unutar Microsoftovog ekosustava.

Međutim, testiranje je otkrilo da je značajka u trenutnom stanju "polukuhana". Iako sučelje na prvu izgleda čisto i funkcionalno, Sebastian je brzo naišao na brojne probleme. Navigacija je često prekidana sistemskim obavijestima koje zahtijevaju miš i tipkovnicu, što u potpunosti potkopava ideju o iskustvu temeljenom isključivo na kontroleru. U jednom trenutku, čak i osnovne radnje poput zatvaranja igre ponašale su se nepredvidivo, što je izazvalo frustracije.

Komentari ispod videa potvrđuju opći dojam zajednice. Korisnik @scarypotato7730 ističe: "Xbox Mode nije rješenje, već flaster. Sustav mora biti učinkovit stalno, a ne samo tijekom igranja." Drugi, poput @duckyishappy, primijetili su ogroman nedostatak: "Čekaj, ne možeš koristiti drugi monitor? To je automatski deal-breaker za većinu PC igrača."

Nema poboljšanja performansi, a konkurencija je bolja

Najveće razočaranje stiglo je s testiranjem performansi. Jedan od ključnih argumenata za Xbox Mode jest da bi trebao poboljšati performanse smanjenjem opterećenja na sustav. Ekipa s kanala Linus Tech Tipsa provela je detaljne usporedne testove u igrama poput Forza Horizon 5 i F1 24, uspoređujući Xbox Mode sa standardnim Windows sučeljem i konkurentskim rješenjem - Steamovim "Big Picture" načinom rada.

Rezultati su bili poražavajući. U najboljem slučaju, poboljšanja performansi bila su zanemariva ili nepostojeća. U nekim scenarijima, poput onih u kojim je se prati korištenja RAM-a, Xbox Mode je čak trošio više resursa od pokretanja igre izravno kroz Steam. Zaključak je bio jasan: Microsoftova nova značajka trenutno ne nudi nikakvu opipljivu prednost u performansama.

Sebastian je zaključio recenziju preporukom da igrači za sada ostanu pri Steamovom "Big Picture" načinu rada. Valveova platforma, koja već godinama nudi slično sučelje, zrelija je, stabilnija i nudi daleko uglađenije iskustvo bez bugova koji muče Xbox Mode. Iako je Microsoftova inicijativa korak u pravom smjeru, pred njima je još puno posla kako bi Xbox Mode rješenje postalo stvarna alternativa za igranje "kao na konzolama".

 

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