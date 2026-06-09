Na Steamu krenuo tematski događaj Games from Croatia uz mnoštvo domaćih naslova na popustu

U organizaciji CGDA-e, na Steamu je pokrenut Games from Croatia, poseban događaj tijekom kojeg se uz popuste nude igre domaćih razvojnih timova

Kao i svake godine, Hrvatska udruga proizvođača videoigara (CGDA) udružila je snage s domaćim razvojnim timovima kako bi organizirala veliku rasprodaju domaćih igara na platformi Steam.

Rezultat je Games from Croatia 2026 Sale, koji traje tjedan dana, tijekom kojih je moguće nabaviti gotovo sve igre domaćih developera uz velike popuste. Dakako, to uključuje i proslavljene hitove poput Escape Simulatora 2, Talos Principlea ili, primjerice, serijala Serious Sam.

Osim velikih popusta, ovogodišnji događaj donosi i niz novosti iz domaće industrije videoigara, uključujući najave novih projekata, nove videozapise te demo verzije nadolazećih igara.

Nedavnoj najavi izrade trećeg poglavlja Talos Principlea ovom su se prilikom pridružila dva nova nadolazeća domaća naslova, Sunset Survival: Miami, novi projekt ekipe Ajvar Studija, te Farlane, igra studija Siscia Games.

Na sam dan početka rasprodaje u prodaji se pojavio Atre: Dominance Wars, koji potpisuje razvojni tim Ironward. Riječ je o 4X strategiji koja se trenutno nalazi u early accessu u kojem će provesti najviše godinu dana, a zahvaljujući nekim mehanikama, poput prilagodbe generiranja svijeta odabirom magičnih atributa likova, svaka nova partija razvijat će se drugačije.