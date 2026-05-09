Najavljen Aliens: Fireteam Elite 2, igramo ga ovog ljeta

Aliens: Fireteam Elite nije bila posebno spektakularna igra, no očito je ostvarila pozitivan financijski rezultat s obzirom na to da je jučer najavljen njezin nastavak

Prije pet godina dobili smo priliku zaigrati Aliens: Fireteam Elite, kooperativnu pucačinu s podrškom za do tri igrača koja je bila zabavna ukoliko ste je zaigrali s prijateljima. Iako smo pomalo zaboravili na nju, originalni autori, ekipa Cold Iron Studiosa, očito su cijelo vrijeme razmišljali o nastavku kojeg su jučer i službeno najavili. Dok je original financirala izdavačka kuća Focus Home Interactive, Aliens: Fireteam Elite 2 nastaje uz potporu izdavača Daybreak Game Company.

Prema službenom opisu, naša udarna grupa ovaj će put biti povećana za jednog člana, pa će tako kroz uske koridore kojekakvih svemirskih instalacija oprezno napredovati četveročlani tim sastavljen od poboljšanih starih klasa i jedne nove. Specijalisti su posebna klasa koja će prije misija moći kombinirati veće i manje sposobnosti ostalih, te na taj način igrači sami mogu definirati kako žele igrati.

Kako kažu autori, s povećanjem tima dolaze i veći rizici u vidu brojnijih protivnika koji su dobili i neke nove vrste, a igra će imati i nekolicinu posebno kreiranih mapa za Horde način igranja u kojem je jedini cilj preživjeti što dulje uz nezaobilaznu smrt.

Aliens: Fireteam Elite 2 nema definiran točan datum izlaska, no na tržištu ga očekujemo tijekom ljeta uz napomenu da ga je moguće staviti na liste želja na Steamu, a uskoro i na Epic Games Storeu.