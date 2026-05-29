Najavljen Call of Duty: Modern Warfare 4, a potpisuje ga Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare 4 donosi klasičnu kampanju podijeljenu na nekoliko segmenata i značajne izmjene u multiplayeru, a kao datum izlaska određen je 23. listopad

Activision je službeno najavio Call of Duty: Modern Warfare 4, novo poglavlje serijala za koje je zadužena ekipa Infinity Ward. Potonji su posljednji put radili na serijalu prije četiri godine kada je objavljen reboot Call of Duty: Modern Warfare II, a s obzirom na to da su ujedno i začetnici čitave franšize, očekivanja igrača iznimno su visoka.

Modern Warfare 4 će nas u svojoj kampanji odvesti u Seoul i staviti u čizme južnokorejskog vojnika čija se redovna patrola pretvara u dramu nakon što se nađu usred invazije Sjeverne Koreje. Prema promotivnim materijalima, očekuju nas svakakve vojne akcije, panična povlačenja i smjeli protunapadi, a nakon toga autori će nastaviti priču svima dragog satnika Pricea koji je u bijegu nakon dramatične završnice prethodnika i eliminacije generala Shepherda.

Developeri su prilikom najave istaknuli nekolicinu značajnih novosti i promjena koje će biti najzanimljivije igračima fokusiranima na multiplayer. Sustav kretanja dodatno je balansiran, što se možda neće svidjeti ljubiteljima „omnimovementa“ predstavljenog u Call of Duty: Black Ops 6 s obzirom na to da su svi napredni pokreti izbačeni i Infinity Ward se vraća klasičnijem sustavu iz ranijih nastavaka.

S druge strane, autori ponovno uvode Gun Game način igranja koji u svakoj partiji igračima dodjeljuje drugačija oružja, a u ovom izdanju dodatno je nadograđen posebnim mapama čiji se segmenti također nasumično mijenjaju nakon svake runde.

Kad već govorimo o multiplayeru, Modern Warfare 4 ponovno vraća DMZ mod koji je prvi put predstavljen u Call of Duty: Modern Warfare II kao neka vrsta tehničke bete i nikad nije službeno zaživio kako treba. Ipak, kako su extraction shooteri trenutno u trendu, Activision i Infinity Ward nisu željeli propustiti priliku da privuku fanove Marathona, ARC Raidersa ili Escape from Tarkova, pa je ovaj način igranja ponovno dobio zeleno svjetlo. Zna se da stiže s promjenjivim vremenskim uvjetima, dinamičkim ciljevima i PvE segmentima te da će biti igriv solo ili u timovima, no za više detalja ipak ćemo morati još malo pričekati.

U sve to valja naglasiti kako igrači koji se još uvijek ne žele oprostiti od Xboxa One ili PlayStationa 4 ostaju kratkih rukava jer je ovo prvi nastavak serijala koji će biti objavljen isključivo za posljednju generaciju konzola, odnosno Xbox Series X|S, PlayStation 5, kao i za PC i Nintendo Switch 2.

Ukoliko sve prođe po planu, a vjerojatno hoće jer nova poglavlja ovog serijala rijetko kasne, Call of Duty: Modern Warfare 4 izlazi 23. listopada ove godine.