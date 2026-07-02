Najavljen Guns of Eschaton, soulslike pucačina smještena na mračni Divlji zapad

Izdavačka kuća 4Divinity i razvojni tim Eschatology Entertainment najavili su Guns of Eschaton, soulslike pucačinu iz prvog lica koja je u pripremi za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S

U veljači prošle godine prerano nas je napustio Viktor Antonov, čovjek čija je smjelost i jedinstveni umjetnički pristup ostavio snažan trag u industriji videoigara. Iako će ga većina pamtiti kao umjetničkog direktora Half-Lifea 2, Antonov je sudjelovao i u razvoju brojnih drugih poznatih naslova, među kojima su Dishonored, Kingpin, Counter-Strike: Source, Fallout 4 i DOOM (2016). Njegov posljednji projekt tek treba ugledati svjetlo dana.

Riječ je o svježe najavljenom Guns of Eschatonu, koji autori opisuju kao prvu soulslike pucačinu iz prvog lica u kojoj brze reakcije nisu presudne. Umjesto toga, uspjeh će ovisiti o promišljenom pristupu i, kako sami kažu, potrebi da igrači "nauče ponovno pucati". Ključno će biti poznavanje protivnika i njihovih slabosti, kao i razumijevanje prednosti i mana vlastitog arsenala te pravilnog odabira vrste streljiva za svaku situaciju.

Čak i kada sve izvedemo kako treba, smrt će biti stalni pratitelj, baš kao i u drugim soulslike igrama. Svaki neuspjeh trebao bi donijeti novu lekciju koja će pomoći u sljedećem pokušaju i postupnom svladavanju sve težih izazova.

Autori obećavaju više od dvadeset različitih vrsta oružja, pri čemu će svako imati vlastitu osobnost i jedinstven osjećaj pri korištenju. Igrači će svoje likove moći razvijati ulaganjem u aktivne i pasivne sposobnosti te odabirom talismana, opreme i ručno izrađenog streljiva. Uz solo kampanju, planirani su i kooperativni način igranja te određeni oblik PvP nadmetanja. Iako je potvrđeno da Guns of Eschaton stiže na PC (Steam), PlayStation 5 i Xbox Series X|S, datum izlaska zasad nije poznat.