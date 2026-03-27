Najavljen Serious Sam: Shatterverse, roguelite pucačina s podrškom do pet igrača

Na novom spin-offu poznatog Sama radi ekipa zaslužna za multiplayer horor Dead by Daylight, a horde prepoznatljivih i nekih novih kreatura tući ćemo u timovima do pet igrača

Kultni FPS serijal Serious Sam u neko će doba ove godine dobiti novo poglavlje Serious Sam: Shatterverse, odnosno spin-off s obzirom na to da ne donosi klasično iskustvo na koje smo u proteklih par desetljeća druženja sa Samom navikli.

Naime, umjesto kampanje i masivnih područja na kojima „sami protiv svih“ uzimamo pravdu u svoje ruke, u ovom ćemo se izdanju udružiti u timove do pet igrača koji će preuzeti avatare Sama iz različitih dimenzija te se zaputiti na putovanje kroz razne svjetove kako bi potamanili sve Mentale koji nam stanu na put.

Opisan kao roguelite multiplayer shooter, ovaj nastavak ostaje vjeran suludoj količini kojekakvog eksplozivnog oružja koje ćemo koristiti u proceduralno generiranim setovima arena u kojima se valja suočiti s nestabilnim anomalijama, skrivenim portalima te visokorizičnim prilikama koje mogu ubrzati naše prohode ili ih neslavno okončati.

Što dulje naš tim izdrži, nagrade i bonusi bit će veći, a zanimljivost je da je na taj način moguće osigurati i trajne nadogradnje naših junaka.

Na Serious Samu: Shatterverse ne radi domaća ekipa Croteama, već je Devolver Digital razvoj dodijelio Behaviour Interactiveu, autorima odličnog multiplayer horora Dead by Daylight, koji kažu kako im je cilj poštovati ostavštinu originala, ali i predstaviti je na nov način kakav igrači do sada nisu vidjeli.