Najavljen Star Trek: Outposts Unknown uz objavu prigodne demo inačice

Masivna zajednica Trekija uskoro će postati bogatija za još jednu virtualnu zanimaciju u kojoj će imati priliku izgraditi i voditi istraživačke kolonije u Star Trek okruženju

Franšiza Star Trek u igrama možda nije toliko zastupljena kao Star Wars, no to ne znači da zanimacije na tu temu nema. Dapače, svako malo pojavi se neka nova najava, poput svježe predstavljenog Star Trek: Outposts Unknown. Riječ je o graditeljsko-menadžerskoj strategiji koja nas, kao zapovjednika ekspedicije, vodi u misteriozan i površno istražen sustav X'Lehari.

Ova avantura suočit će nas s brojnim izazovima poput negostoljubivih terena, napuštenih brodova rasa koje su prije nas posjetile ovaj dio svemira, kao i krhkim civilizacijama koje bez naše pomoći neće preživjeti pojavu kozmičke sile koja prijeti svim oblicima života.

Prema planu, Star Trek: Outposts Unknown pojavit će se kasnije ove godine, no igrači već sada mogu iskusiti dio igrivosti u demo verziji dostupnoj na Steamu. Demo nudi oko tri sata igrivosti, a naše putovanje započinje na U.S.S. Resonantu koji će nas odvesti na živopisni planet Daegus, na kojem ćemo pokrenuti izgradnju istraživačke postaje, brinuti o resursima i proizvodnim lancima, kao i o posadi čiji će svaki član dobiti posebnu ulogu važnu za održivost čitave zajednice.