Najavljena sedma ekspanzija World of Warcrafta: Battle of Azeroth

World of Warcraft: Battle of Azeroth izlazi iduće godine kao sedma ekspanzija za popularni MMO, a krije šest novih rasa i dva nova kontinenta

Blizzard je u sklopu nedavno okončanog BlizzCona službeno najavio Battle for Azeroth, sedmu ekspanziju za World of Warcraft. Sudeći po najavi, u središtu same ekspanzije su morski predjeli Azerotha u kojima vladaju gusari i divlja plemena trolova. Blizzard je najavio da Battle for Azeroth maksimalni level diže na 120, te da krije 10 novih tamnica, nove rase, te potpuno novi mod igre nazvan Warfronts, koji nudi opsade u stilu Warcrafta 3.

Radnja ekspanzije Battle for Azeroth se još jednom vraća vječnom sukobu između Horde i Alliancea, koji su nakon pobjede nad silama Burning Legiona odlučili otkopati ratne sjekire, potražiti nove saveznike, te jednom za svagda odlučiti o tome tko će naposlijetku zavladati Azerothom. Dok su se strane Horde u potrazi za novim saveznicima uputili na otoke Zandalara kojima vladaju raštrkana plemena trolova, snage Alliancea su se uputile na kontinent Kul Tiras. Svaki od dva nova kontinenta ima sveukupno tri različite zone koje će se dinamično generirati ovisno o levelu igrača, što znači da će ih biti moguće istraživati po vlastitim željama. Međutim, na protivnički kontinent neće biti moguće stupiti prije dostiznanja maksimalnog levela 120.

Igrači Horde će svoj put u Zandalaru započeti u zonama Naz'mir, Vol'dun i regiji Zuldazar, koja ujedno krije i glavni grad čitavog kontinenta. Zuldazar je ujedno jedina sigurna regija na kontinentu, dok močvarama Naz'mira i pustinjskim predjelima Vol'duna haraju divlja plemena trolova i legije štovatelja drevnih božanstava. S druge strane, glavno sjedište Alliancea će biti Tiragarde Sound, dok druge dvije zone Kul Tirasa uključuju planinsku regiju Drustvar, te regiju Stormsong Valley, koja se ističe po nizu plodnih zelenih dolina. Naravno, obje nove regije će obilovati misijama u kojima ćemo naučiti nešto više o nekima od glavnih aktera svijeta World of Warcrafta, kao što su primjerice Anduin Wrynn, Jaina Proudmoore, Thrall, te Vol'jin, vođa trolova koji će u novoj ekspanziji navodno imati nešto važniju ulogu.

Što se novih rasa tiče, Alliance će biti ojačan snagama Void Elvesa, Lightforged Draneia, te Dark Iron Dwarvesa, dok će se hordi pridružiti rase Nightborne, Highmountain Taurena, te Zandari trolova. Sudeći po Blizzardu, igrači će moći platiti za promjenu željene rase, a svi igrači koji se odluče od početka krenuti sa nekim od pripadnika novih rase će biti nagrađeni posebnim setom Heritage oklopa na levelu 110. Battle of Azeroth ujedno krije potpuno novi sustav razvoja opreme kroz posebnu ogrlicu nazvanu Heart of Azeroth. Radi se o direktnoj zamjeni za Artifact sustav iz ekspanzije Legion u čijem središtu je ovoga puta novi resurs nazvan Azerite. Azerite će biti moguće zaraditi kroz tamnice i raidove, a služiti će kao glavna osnovica za jačanje zarađenih setova opreme.

Ipak, jedno od najvećih iznenađenja u ekspanziji Heart of Azeroth je novi Warfronts sustav masovnih sukoba u kojima može sudjelovati do 20 igrača. Warfronts je direktno inspiriran Warcraftom 3, a igrači tokom njega moraju surađivati pri izgradnji baze, istraživanju nadogradnji i unajmljivanju trupa koje će potom odvesti u bitke. Sudeći po Blizzardu, ovo je nešto najbliže Warcraftu 4 što ćemo vidjeti. Vrijedi napomenuti da Warfronts nije PvP mod igre, već isključivo kooperativni mod u kojemu su glavni neprijatelji računalno kontrolirani zapovjednici različitih strategija i kompozicija snaga.

Naravno, Heart of Azeroth sa sobom donosi i nešto uobičajenije novitete u vidu novih tamnica. Blizzard je potvrdio da nova ekspanzija stiže sa 10 tamnica po izlasku, koje će dodatno zanimljivima učiniti i Mythic+ sustav težine dobro poznat igračima Legiona. Što se novih raidova tiče, Blizzardovci nisu otkrili previše detalja. Potvrđeno je da će prvi novi raid biti Uldir, Halls of Control, te da će zadnji boss drugog radia biti vladarica zmijolike rase Naga, Queen Azshara.

Dodatni detalji o ekspanziji Heart of Azeroth tek slijede. Službeni datum izlaska također još uvijek nije potvrđen, već tek okvirno zakazan za iduću godinu.