Najavljene besplatne igre za članove PS Plusa u kolovozu

Od idućeg utorka pretplatnici na PS Plus mogu u svoje kolekcije uvrstiti tri nova besplatna naslova, a predvodi ih odlična Techlandova akcijska avantura Dying Light 2 Stay Human

Tradicija besplatnih igara za članove PS Plusa nastavlja se najavom novih naslova koji će u utorak zamijeniti prethodnu ponudu. Kako prenosi PlayStation Blog, 4. kolovoza iz rotacije izlaze Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II i CrossCode, a igračima će biti ponuđena tri nova naslova koja će moći prisvojiti i igrati tijekom trajanja pretplate na PS Plus.

Najzvučniji naslov u novoj ponudi definitivno je Dying Light 2 Stay Human, Techlandova akcijska avantura objavljena prije četiri godine. S obzirom na to da su autori naglasak stavili na razgranatu priču koju je nemoguće u potpunosti sagledati u jednom prolasku, kako smo podrobno objasnili u našem osvrtu, horor elementi pali su u drugi plan.

Ukratko, radnja je smještena u budućnost u kojoj su zombiji preplavili svijet, a rijetke ljudske enklave opstaju kako znaju i umiju. U Dying Lightu 2 očekuju nas velika doza parkoura, koji je temelj kretanja, nadogradnja oružja, razgovori s NPC-ima i velik broj teških odluka koje će oblikovati svijet oko nas. U svakom slučaju, riječ je o kvalitetnoj igri koju vrijedi isprobati.

Drugi naslov u kolovoškoj ponudi je Signalis, manje poznat, ali odlično ocijenjen survival horor koji je u verziji za PS4 ostvario prosječnu ocjenu od odličnih 80 posto. U njemu preuzimamo ulogu androida Elster, poslanog da riješi nadnaravne misterije u rudarskom kompleksu prepunom neprijatelja.

Posljednji naslov u ponudi je Big Walk, kooperativni multiplayer koji potpisuju tvorci neobične i od igrača hvaljene stealth avanture Untitled Goose Game. Zanimljivost je da je 4. kolovoza ujedno i dan izlaska tog naslova na svim platformama, a njegova se igrivost temelji na timskom radu i neprestanoj komunikaciji. Uz podršku za dva do dvanaest igrača, Big Walk smješta nas u otvoreni svijet prepun izazova i zagonetki koje je moguće riješiti isključivo suradnjom te održavanjem ekipe na okupu. U svakom slučaju, riječ je o neobičnom naslovu kojem svakako vrijedi pružiti priliku.