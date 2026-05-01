Najavljene nove igre koje će tijekom svibnja PlayStation darovati članovima PS Plusa

EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers i Nine Sols igre su koje pretplatnici na PS Plus mogu uvrstiti u kolekcije već od idućeg utorka

PlayStation nastavlja svoj program mjesečnih igara za članove PS Plusa. Prema ustaljenom pravilu, svakog prvog utorka u mjesecu članovima spomenutog servisa ponuđene su u prosjeku tri igre koje mogu uvrstiti u kolekcije i igrati dokle god im traje pretplata.

Tijekom travnja su igračima bili na izbor naslovi Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered i Sword Art Online Fractured Daydream, pa ukoliko ih netko još uvijek nije ubacio u zbirku, može to napraviti do 5. svibnja kad kreće nova kolekcija od tri besplatne igre.

Predvodnik je EA Sports FC 26, novo izdanje nogometnog serijala u izdanju Electronic Artsa koje se ranije nazivalo FIFA, ali već nekoliko godina zbog gubitka licence nosi novi naziv.

Bez obzira na njega, fanovi virtualnog nogometa znaju dobro što od igre mogu očekivati, a kao i svako novo poglavlje koje uredno izlazi u drugoj polovini svake godine, i ovo donosi i neka manja poboljšanja i prilagodbe trenutnom stanju na nogometnoj sceni.

Ukoliko niste veliki ljubitelj nogometa, Wuchang: Fallen Feathers će vam vjerojatno bolje sjesti, iako moramo naglasiti da je riječ o soulslike RPG-u, što u prijevodu znači da nas smrt očekuje na svakom koraku.

Igra se djelomično oslanja na predložak iz kineske povijesti uz veliku dozu fantazije, a naše dojmove iz vremena kada smo se kratkotrajno družili s njome pročitajte ovdje.

Treći besplatni naslov u svibnju je manje poznati Nine Sols, rukom crtani 2D platformer. Kad kažemo manje poznati, mislimo da za njega nije čula šira javnost, no sudeći po reakcijama igrača koji su ga zaigrali na Steamu i ocjenama na Metacriticu, riječ je o iznimnom ostvarenju koje svakako ne biste trebali propustiti.