Najavljene su nove nadogradnje za Space Marine 2, uključujući novu klasu

Uz veliku obljetničku nadogradnju koja stiže za nekoliko dana, Saber Interactive je objavio planove nastavka podrške za Space Marine 2 i u narednoj godini

Iako je prethodnik ispao prosječan, dao je naslutiti veliki potencijal kojeg je ekipa Saber Interactivea u potpunosti iskoristila u nastavku, Warhammer 40.000: Space Marine 2, koji je pokupio pozitivne reakcije kritike i igrača.

U proteklih godinu dana developeri su nakon izlaska nastavili s podrškom i nadogradnjama, zbog čega ova igra i dalje okuplja popriličnu zajednicu, a prema svježe objavljenim planovima, igrači se imaju čemu veseliti i u mjesecima koji dolaze.

Naime, prva najavljena velika nadogradnja, Patch 10, stiže na prvu godišnjicu lansiranja igre, 4. rujna, a donosi novu PvE misiju, novi PvP način igranja (Helbrute Onslaught), novi PvE mod, kao i tri nova oružja, novog bossa Chaos Spawn u tri verzije te novi kozmetički dodatak.

Do kraja godine Space Marine 2 trebao bi dobiti još jednu nadogradnju, a do ljeta iduće godine još njih četiri, od kojih svaka u igru donosi nove sadržaje, uključujući novo poglavlje Iron Hands te novu klasu Techmarine, orijentiranu na blisku borbu.

Time je Saber Interactive potvrdio da namjerava ispuniti obećanja s početka godine, kada su nakon najave izrade nastavka, Space Marine 3, stišavali negodovanja i uvjeravali igrače da to ne znači kako će usporiti s radovima na novim sadržajima za trenutno aktualno poglavlje.