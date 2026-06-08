Najvažnije novosti iz svijeta videoigara prikazane na Xbox Games Showcaseu

Kažu da je rat među konzolama završen, no sudeći po najavama koje su nam isporučene tijekom prošlotjednog State of Playa i svježeg Xbox Games Showcasea, nismo baš uvjereni u to, tim više što ponuda za Xbox već nekoliko godina automatski uključuje i PC kao igraću platformu. Doduše, nije da se bunimo jer iz oba tabora stižu informacije o uistinu zanimljivim igrama koje ćemo zaigrati u mjesecima koji slijede, pa da ne duljimo, krenimo s najvažnijim najavama Xbox Games Showcasea.

Govoriti o Xboxu, a ne spomenuti Gears of War, gotovo je nemoguće, a trenutno je aktualan Gears of War: E-Day, koji je ujedno i otvorio Xbox Games Showcase. Spomenuti naslov smješten je 14 godina prije događaja iz originala, a u njemu pratimo avanture Marcusa Fenixa i Doma Santiaga dok pokušavaju preživjeti Emergence Day, dan kada su Locusti izvršili invaziju na površinu planeta Sera, koloniziranog od strane ljudske vrste. Prema planu, Gears of War: E-Day igramo 6. listopada na Xboxu Series X|S i PC-ju, a bit će dostupan i na Game Passu od prvog dana.

Odlični serijal Plague Tale dobiva novi nastavak za nekoliko mjeseci. Riječ je o igri Resonance: A Plague Legacy, čija radnja prethodi događajima iz A Plague Tale: Requiema. Ovo poglavlje ujedno predstavlja i novu junakinju Sophie koja pokušava otkriti svoju prošlost i, kako je vidljivo iz promotivnog videa, prilično je vješta s noževima. Prema planu, Resonance: A Plague Legacy stiže na Xbox Series X|S, PC i PlayStation 5 već 27. kolovoza.

Ako ste ljubitelj nemrtvih hodača, u narodu poznatijih kao zombiji, zasigurno ste čuli za Microsoftov serijal State of Decay. Na trećem nastavku rade originalni autori, ekipa Undead Labsa, koji će nas ponovno odvesti u postapokaliptični svijet u kojem nas očekuju brojni izazovi. Kao i ranije, naglasak je na kooperativnom igranju koje olakšava izgradnju baze, potragu za resursima, izgradnju obrane i sve ostale radnje važne za preživljavanje. State of Decay 3 planiran je za Xbox Series X|S, PC i PlayStation 5, a pojavit će se tijekom iduće godine.

Nedavno smo pisali kako je reboot Fablea odgođen za iduću godinu zbog preklapanja s izlaskom velikog Grand Theft Auta 6. Tom je prigodom rečeno da će više informacija uslijediti na Showcaseu, na kojem je otkriveno da je kao novi datum izlaska određen 23. veljače. Također nam je prikazan novi promotivni video u kojem, prema mišljenju dijela fanova, imamo priliku vidjeti s kime će se naš junak morati suočiti, a dodat ćemo da Fable izlazi za Xbox Series X|S, PC i PlayStation 5.

Među spektakularnim najavama našlo se mjesta i za Metro 2039, novi nastavak postapokaliptičnog FPS serijala koji je ovu prigodu iskoristio za prikaz konkretne igrivosti. Prema planu, novo poglavlje, koje nas vraća u podzemlje Moskve i suprotstavlja fašistički nastrojenom režimu Novoreich, stiže u veljači iduće godine za Xbox Series X|S, PC i PlayStation 5.

Jedan od zanimljivijih naslova prikazanih na Showcaseu je Senua, novi nastavak serijala Hellblade, iako promjena imena ujedno označava i novu žanrovsku orijentaciju. Dok su se prethodnici većim dijelom oslanjali na psihološke elemente, Senua je prema opisu klasična akcijska avantura u kojoj je glavna junakinja dobila još više borbenih poteza i samim time raznovrsnije mogućnosti u sukobima, uključujući i iskorištavanje predmeta iz okruženja. Prema planu, ovaj nastavak stiže na Xbox Series X|S, PC i PlayStation 5 tijekom iduće godine.

Crazy Taxi često spominjemo kao uzor za mini-igre koje se temelje na zabavnim dostavljačkim aktivnostima, no Sega je još prije tri godine natuknula da radi na novoj punokrvnoj verziji Crazy Taxija, koju je jučer i prikazala. Punim imenom Crazy Taxi: World Tour najavljen je za iduću godinu uz obećanje da će biti još luđi i zabavniji od prethodnika, no nakon priznanja autora da koriste generativnu umjetnu inteligenciju kao pomoć programerima, uzbuđenje igrača naglo je splasnulo, iako to ne mora značiti da će igra biti loša.

Stariji igrači s nostalgijom se sjećaju ljubičastog zmaja Spyroa, dok samo rijetki mlađi znaju da je riječ o nekad iznimno popularnom serijalu platformera koji je posljednje potpuno izdanje dobio prije nešto manje od dvadeset godina, ne računamo li remaster Spyro Reignited Trilogy. Srećom po nas, Activision i Toys for Bob odlučili su ga ponovno dovesti na scenu u proljeće iduće godine u novom nastavku Spyro: A Realm Beyond, koji je u pripremi za Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2, a bit će dostupan od prvog dana i na Game Passu.