Nakon 20 godina izlazi remasterizirana kultna strategija Age of Empires: Definitive Edition

Microsoft je za vrijeme sajma E3 prošle godine najavio Age of Empires Definitive Edition - HD remaster kultnog RTS-a koji je izašao sredinom listopada 1997. godine. Razvojni tim koji se bavi uljepšavanjem te stare igre, Forgotten Empires, trebao je završiti s radom na igri do listopada 2017. godine da igra izađe u sklopu proslave dvadesete obljetnice, no u posljednji je trenutak izlazak odgođen.

Sada imamo konačan datum izlaska koji glasi 20. veljače. Vijest je stigla putem službene Xbox stranice u kojoj stoji i obrazloženje o odgodi nove verzije igre. Budući da je tim htio da Definitive Edition bude najbolja moguća verzija igre, trebalo im je dodatno vrijeme kako bi upravo to napravili. Ova igra izlazi samo za PC s Windowsima 10, a prodavat će se po cijeni od 20 eura.

Što je točno novo u ovoj verziji igre? Kompletno poboljšan izgled prilagođen za 4K rezolucije, mogućnost online igranja putem Xboxa Live, nova orkestralna glazba, naracija za sve misije u kampanji i poboljšani editor za kampanje i scenarije. Najveća primjedba ide na račun toga što će Age of Empires Definitive Edition jedino biti moguće kupiti putem Microsoftove trgovine.

Ako vam je to predugo za čekati, tim je usput objavio kako otvaraju multiplayer betu za više igrača od 29. siječnja, pa se svi zainteresirani mogu prijaviti ovdje. To će vam omogućiti da besplatno isprobate igru prije nego što ona izađe, pa ako vam se svidi možete kupovinu odraditi ovdje. Sve druge informacije o ovom remasteru možete pronaći na službenim stranicama.