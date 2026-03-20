Nakon 27 godina, Valve mijenja fundamentalnu mehaniku Counter-Strikea

Reloadanje u Counteru sada odbacuje cijeli spremnik s preostalim mecima, umjesto da ga nadopunjava

Bug.hr petak, 20. ožujka 2026. u 06:30
📷 Foto: Valve
Desetljećima su igrači Counter-Strikea navikli pritiskati tipku za punjenje oružja (reload). No, Valve je odlučio da taj sustav treba "veće uloge", najavivši potpunu preradu mehanike punjenja u Counter-Strikeu 2, potez koji bi mogao poremetiti godine mišićne memorije za milijune igrača diljem svijeta.

Do sada je punjenje oružja u CS2 značilo vraćanje preostalih metaka iz trenutnog spremnika u praktički beskonačnu zalihu, kako je Valve objasnio u najavi najnovijeg ažuriranja. Od sada, pritiskom na tipku za punjenje igrač će "odbaciti iskorišteni spremnik i s njim sve preostale metke. Umjesto 'nadopunjavanja' oružja s nekoliko metaka, svaki put će se iz rezerve uzeti novi, puni spremnik."

Dok će većina oružja sada dolaziti s tri puna rezervna spremnika, Valve navodi da će "neka oružja imati manje kako bi se nagradila učinkovitost i preciznost, ili više kako bi se potaknulo pucanje kroz zidove i dimne zavjese." Analitičar Thour izračunao je da je prema novom sustavu sedam oružja dobilo više streljiva, 16 ih je izgubilo, dok je za 12 ukupan broj metaka ostao nepromijenjen. Čini se da su sačmarice doživjele najveće nadogradnje, dok će se strategije koje se oslanjaju na nekontrolirano pucanje iz pištolja morati iz temelja preispitati.

Counter-Strike 2 daleko je od prve igre koja koristi ovakav sustav punjenja, koji vjernije odražava način na koji se oružje puni u stvarnim borbenim situacijama. Igre poput Helldivers 2 ističu se kao recentni primjeri, no i klasične vojne pucačine kao što su SOCOM i Rainbow Six već dugo imaju slične sustave, prenosi Ars Technica

Ipak, Counter-Strike 2 je jedinstven po tome što mijenja svoj sustav punjenja usred ciklusa igre, namećući promjenu igračima koji su navikli refleksno puniti oružje čim je to sigurno. Ovo je vrsta iznenadne promjene koja bi mogla imati goleme posljedice i na amaterske i na profesionalne igrače, pretvarajući punjenje iz gotovo nesvjesne radnje u taktičku odluku o omjeru troškova i koristi, na koju igrači moraju trošiti mentalne resurse.

 

