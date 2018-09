Nakon Battlefield V bete EA će besplatno dijeliti Battlefield 1 Premium Pass

Svi igrači koji plaćaju Origin Access pretplatu ili oni koji su odradili predbilježbe za Battlefield V danas mogu uskočiti u otvoreno beta testiranje. Iako je EA nedavno pomaknuo datum izlaska igre za mjesec dana, planovi za betu se nisu promijenili. Nakon dva dana će se testiranju moći pridružiti i svi ostali igrači, a cijeli beta test traje do 11. rujna.

EA je putem službenih stranica na kojima se nalazi sve vezano uz Battlefield objavio da će, čim beta završi, svim vlasnicima Battlefielda 1 omogućiti besplatno preuzimanje Premium Passa za tu igru. On uključuje sav dodatan sadržaj kojeg je ta pucačina dobila nakon izlaska - 16 novih mapa i cijela hrpa novih oružja, vozila, modova i klasa.

Ponuda će trajati od 11. do 18. rujna, pa ćete imati tjedan dana za iskoristiti ovu promotivnu ponudu. EA je posebno naglasio da ona vrijedi samo za vlasnike osnovne igre, a ako igrate na konzolama morate plaćati i Xbox Live Gold, odnosno PlayStation Plus pretplate.

Battlefield V po novome izlazi 20. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako niste među onima koji već sada napucavaju na mapama Narvik i Rotterdam, moći ćete to napraviti od 6. rujna u 10 sati po lokalnom vremenu kada beta postane dostupna svim igračima. EA i DICE su se na pomicanje datuma izlaska odlučili jer, prema njihovim riječima, žele igračima pružiti najbolje Battlefield iskustvo do sada, pa se nadamo da će im povratne informacije koje će dobiti nakon beta testiranja omogućiti da to i ostvare.