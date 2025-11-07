Nakon što je Rockstar otpustio desetke developera, GTA 6 je ponovno odgođen

Studio Rockstar Games, tvorac igre Grand Theft Auto, otpustio je desetke zaposlenika koji su navodno odavali povjerljive informacije o dugoočekivanoj igri. Budući da je GTA 6 trenutno jedna od najiščekivanijih igara, a vjerojatno će postati jedno od najvećih izdanja u povijesti zabavne industrije, nije neobično da je igra već sada pod povećalom javnosti, posebno jer je ranije ove godine odgođena za kraj svibnja, a sada i za kraj sljedeće godine.

Unatoč činjenici da je Rockstar inače na glasu zbog svoje tajnovitosti, GTA 6 je do sad pretrpio nekoliko značajnih curenja. U rujnu 2022. godine, Rockstar Games bio je hakiran, a na Internet je procurila prva snimka iz igre, otkrivajući ključne detalje o naslovu četiri godine prije njegova izlaska. Također, prvi službeni foršpan za GTA 6 je procurio samo nekoliko sati prije službenog objavljivanja, što je natjeralo studio da ga, ranije nego planirano, pusti u javnost. Otprilike u isto vrijeme na Internetu se navodno pojavila i kratka snimka iz igre, za koju se tvrdilo da potječe od sina jednog višeg zaposlenika Rockstar Gamesa. Taj izvor, međutim, nikada nije potvrđen i vjerojatno neće biti službeno provjeren sve dok igra ne bude objavljena. Ipak, Rockstar ovakve stvari ne shvaća olako te je u prošlosti poduzimao pravne mjere protiv osoba koje su dijelile neovlaštene materijale iz nadolazećih igara. Uoči izlaska GTA 6, studio je zato naredio zaposlenicima da se vrate radu iz ureda kako bi dodatno pojačao sigurnost.

Prošli su tjedan objavljene vijesti o otpuštanju između 30 i 40 zaposlenika iz Rockstar Gamesa, a Nezavisni sindikat radnika Velike Britanije (IWGB) tvrdi da je riječ o pokušaju slamanja sindikata. Alex Marshall, predsjednik IWGB-a, izjavio je da su zaposlenici otpušteni zbog pokušaja osnivanja sindikata, dok je Rockstarov matični izdavač, Take-Two Interactive, uzvratio tvrdnjom da su otpušteni zbog „težih povreda radne discipline.” Kako se sve odvilo uoči prosvjeda IWGB-a koji se ovaj tjedan održao u Londonu, glasnogovornik Rockstar Gamesa je za Bloomberg izjavio: „Prošlog smo tjedna poduzeli mjere protiv manjeg broja pojedinaca za koje je utvrđeno da su dijelili i raspravljali o povjerljivim informacijama na javnom forumu, što predstavlja kršenje naših internih pravila. Ova odluka ni na koji način nije povezana s pravom zaposlenika da se učlane u sindikat ili sudjeluju u sindikalnim aktivnostima.”

Sindikat je istaknuo da su svi pogođeni zaposlenici bili dio privatne sindikalne grupe, a Marshall je, kao odgovor na tvrdnje Rockstar Gamesa, dao novu izjavu za Bloomberg: „Rockstar se boji da vrijedni zaposlenici privatno raspravljaju o ostvarivanju svojih prava na pravednije radno mjesto i zajednički glas. Uprava pokazuje da im nije stalo do kašnjenja GTA 6, već da im je važnije slomiti sindikat, ciljajući upravo one ljude koji stvaraju igru.“

Iako se činilo da ovi problemi neće utjecati na datum izlaska igre, Rockstar je na X-u objavio: „Grand Theft Auto VI će biti objavljen u četvrtak, 19. studenog 2026. godine. Ispričavamo se što smo produžili čekanje, koje već dugo traje, no ovih dodatnih nekoliko mjeseci omogućit će nam da igru dovršimo s razinom dorade koju ste očekivali i zaslužili. Još jednom vam želimo zahvaliti na strpljenju i podršci. Iako će čekanje biti malo dulje, iznimno smo uzbuđeni što će igrači moći iskusiti prostranu državu Leonida i povratak u moderni Vice City." Take-Two, doduše, i dalje ostaje pri tvrdnji da nedavni otkazi nisu povezani s odgodom igre.

Rockstar Games čini tisuće zaposlenika raspoređenih u gotovo desetak studija diljem svijeta, pa nije jasno koliko su ovi problemi rašireni. Međutim, s obzirom na nedavni prosvjed i novu odgodu GTA 6, malo je vjerojatno da ćemo o ovoj temi čuti posljednji put.