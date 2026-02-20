Nakon zaustavljanja razvoja „live service“ igre God of War, Sony je ugasio Bluepoint Games

Ekipa Bluepoint Gamesa za Sony je odradila nekoliko remastera, da bi ih, pet godina nakon što su ih kupili, vlasnici zatvorili i podijelili otkaze zaposlenicima

Damir Radešić petak, 20. veljače 2026. u 13:53

Prije samo par godina Sony je tvrdio kako će do 2025. na tržište izbaciti čak dvanaest „live service“ igara. Na takvu nesmotrenu izjavu ponukao ih je uspjeh Fortnitea i njemu sličnih, te su htjeli imati svoje konje za trku.

Kako smo pisali, njihova velika uzdanica Concord, koja ih je trebala zastupati na tržištu, neslavno je propala samo deset dana nakon izlaska, nakon čega su šefovi odlučili naglo zakočiti i zaustaviti razvoj čak osam igara koje su bile u razvoju, među kojima je i spin-off God of Wara na kojem je radila ekipa Bluepoint Gamesa.

Spomenuti su, prije nego što ih je Sony 2021. kupio, odradili čitav niz odličnih remastera kao što su God of War i God of War 2 za PlayStation 3, Shadow of the Colossus za PS4 i Demon's Souls za PlayStation 5, te im je dodijeljen poseban projekt, ranije spomenuti „live service“ God of War.

Jučer je pak Sony potvrdio kako su, nastavno na reorganizaciju poslovanja, odlučili zatvoriti vrata Bluepoint Studiosa u ožujku ove godine, čime će bez posla ostati sedamdesetak programera i ostalog pratećeg osoblja ovog talentiranog tima.

Ovakvi drastični potezi uopće ne čude s obzirom na to da je Sony, osim izgubljenih investicija u propale igre, uložio veliku svotu u kupnju Bungiea, koji očito ni sami ne znaju što bi sa sobom.

Pisali smo kako su pomaknuli izlazak nove ekspanzije za Destiny 2, koji sve slabije kotira kod igrača, a i Marathon, zbog kojeg su se odlučili na taj potez, prema prvim pokazateljima nije izazvao pažnju kakvoj su se u Sonyju nadali, pa ne sumnjamo da developeri spomenutih ne spavaju mirno.

