Napokon potvrđen Assassin's Creed Black Flag Resynced, igramo ga u srpnju

Black Flag je, po mnogima, najbolji nastavak serijala Assassin's Creed, o čijem remasteriranom izdanju već godinama kruže glasine koje je Ubisoft jučer i službeno potvrdio

Kada su točno počele kružiti glasine o mogućem remasteriranom izdanju Assassin's Creed Black Flaga, nismo sigurni, no znamo da već godinama svako malo procure neke informacije ispod pulta.

Prošla godina bila je posebno bogata glasinama iz „provjerenih izvora“, pa jučerašnja službena potvrda Assassin's Creed Black Flag Resynceda malo koga iznenađuje, no svima nam je drago da je Ubisoft službeno otkrio da avanture Edwarda Kenwaya u novom ruhu napokon stižu.

Assassin's Creed Black Flag Resynced trebao bi biti dostupan već 9. srpnja za PlayStation 5, Xbox Series X|S te za PC na platformama Ubisoft Store, Steam i Epic Games Store. Zanimljivost je da razvoj predvodi Ubisoft Singapore, isti onaj studio koji je deset godina razvlačio nesretni Skull and Bones.

Za razliku od spomenutog, u kojem su morali iskazati svoju kreativnost, u Black Flagu su, osim grafike, poboljšanja igrivosti minorna, uz zadržavanje prepoznatljivih osnova, pa nisu imali gdje zabrljati, odnosno barem se tako nadamo.

Black Flag nas stavlja u ulogu karipskog pirata i, po mnogima, original je jedno od najboljih izdanja serijala Assassin's Creed, a kao i u svim nastavcima, tijekom avanture susrest ćemo brojne slavne i manje slavne ličnosti koje su obilježile „Zlatno doba piratstva“.

Usporedo s najavom objavljeni su i hardverski zahtjevi verzije za PC, koji su u skladu s današnjim standardima, iako moramo napomenuti da minimalna konfiguracija, koja bi trebala imati procesor Intel Core i7-8700K, GTX 1660 (6 GB) i 16 gigabajta memorije, zvuči pomalo pretjerano.

Svjesni smo da posljednju inačicu grafičkog sustava Anvil, na kojem je ovaj remaster rađen, treba pogoniti jače računalo, no opet, riječ je o igri staroj 13 godina.